Дуже тупа справа, – Єфросиніна натякнула, чому для неї "перестав існувати" Юрій Горбунов
Джерело:"Українська правда"
Маша Єфросиніна та Юрій Горбунов працювали разом багато років і були близькими друзями. Та минулого року ведуча заявила, що не спілкується з колишнім колегою. Про їхній конфлікт вона не захотіла говорити й зараз.
Маша Єфросиніна зауважила, що не говорила про сварку з Юрієм Горбуновим раніше. Не хоче говорити про це й цього разу.
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Маша Єфросиніна про конфлікт з Горбуновим
Ведуча лише натякнула на те, що могло статися між нею та колишнім колегою. Вона здивувала заявою, що їхня дружба насправді могла бути фальшивою.
Я сама з презирством ставлюся до людей, які обговорюють і виносять якісь скандали як особисті, так і професійні. У нашому випадку це й особисті, і професійні. Єдине, що можу сказати, – це дуже тупа справа, видавати й демонструвати дружбу напоказ, коли насправді її не існує,
– сказала Маша Єфросиніна.
Юрій Горбунов і Маша Єфросиніна більше не спілкуються. Причиною цього став певний вчинок шоумена.
"Судячи з того, що він зробив, він знав, що я дізнаюся, і знав, до чого це призведе. Звісно, перестала спілкуватися абсолютно демонстративно я. Думаю, він і видихнув після цього", – вважає Єфросиніна.
Деталі конфлікту
- Минулого року стався гучний скандал навколо серіалу Юрія Горбунова та виділених на нього 33 мільйони. Маша Єфросиніна повідомила, що не коментуватиме цю ситуацію. Хейтери заявили, що зірка начебто вигороджує колегу. Тоді вона відповіла: "Від**іться ви від мене з тим Горбуновим. Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще у 2021 році".
- Юрій Горбунов відмовився казати, що сталося того року, і зізнався, що вона для нього не перестала існувати. Шоумен запропонував Маші самій пояснити, який конфлікт між ними стався.
- На думку Єфросиніної, ведучий не хоче, щоб правда розкрилась – але це буде на його совісті