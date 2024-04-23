Дуже тупа справа, – Єфросиніна натякнула, чому для неї "перестав існувати" Юрій Горбунов

Маша Єфросиніна та Юрій Горбунов працювали разом багато років і були близькими друзями. Та минулого року ведуча заявила, що не спілкується з колишнім колегою. Про їхній конфлікт вона не захотіла говорити й зараз.

Маша Єфросиніна зауважила, що не говорила про сварку з Юрієм Горбуновим раніше. Не хоче говорити про це й цього разу.

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Маша Єфросиніна про конфлікт з Горбуновим

Ведуча лише натякнула на те, що могло статися між нею та колишнім колегою. Вона здивувала заявою, що їхня дружба насправді могла бути фальшивою.

Я сама з презирством ставлюся до людей, які обговорюють і виносять якісь скандали як особисті, так і професійні. У нашому випадку це й особисті, і професійні. Єдине, що можу сказати, – це дуже тупа справа, видавати й демонструвати дружбу напоказ, коли насправді її не існує,

– сказала Маша Єфросиніна.

Юрій Горбунов і Маша Єфросиніна більше не спілкуються. Причиною цього став певний вчинок шоумена.

"Судячи з того, що він зробив, він знав, що я дізнаюся, і знав, до чого це призведе. Звісно, перестала спілкуватися абсолютно демонстративно я. Думаю, він і видихнув після цього", – вважає Єфросиніна.

Деталі конфлікту