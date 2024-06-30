Без макіяжу та одягу: 19-річна донька Олі Полякової підкорила мережу відвертими фото

30 червня 2024, 23:30
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Маша Полякова

19-річна Маша Полякова влаштувала пікантну фотосесію і вже поділилася результатом з шанувальниками. На світлинах дівчина постала без макіяжу та одягу.

Вона вирішила показати свою природню красу. Під цими кадрами, фани відзначили схожість Марії з образами епохи Ренесансу.

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Фотосесія відбулася в атмосферній локації, оточеній зеленими рослинами, з великим вікном та басейном на задньому плані. 19-річна дівчина постала перед камерою без макіяжу. До того ж на нових світлинах Маша позувала оголеною, прикриваючись лише білим простирадлом.

Ці кадри викликали бурхливу реакцію фанів, які порівняли зовнішність Маші з красою епохи Ренесансу. Коментатори відзначили природність і індивідуальність вроди дівчини, підкреслюючи відсутність косметологічних втручань.

  • "Зовнішність епохи Ренесанс";
  • "Як гарно дивитися на таку красу: ніяких ботоксів, губ, як у качки, й тому подібне. Гарна, індивідуальна краса!";
  • "Останнє фото чомусь здалася схожим із картиною "Мона Ліза". Усі світлини чудові й трохи загадкові";
  • "Розкішна! Дуже круті фото і прекрасна Маша";
  • "Якась така дуже цікава зовнішність. Наче з епохи Ренесансу. Гарна дуже!";
  • "Машо, ти чарівна на всіх фото".

Що відомо про Машу Полякову

  • Це популярна блогерка в тіктоці та інстаграмі.
  • Маша успадкувала від матері любов до музики та бажання розвиватися в цьому напрямку.
  • Дівчина прагне до самостійності й стверджує, що не користується статусом зіркової матері.
  • За словами Маші, вона сама заробляє на життя, отримуючи приблизно 100 тисяч гривень щомісяця.
Автор: Софія Хомишин