Гроші не пахнуть: стало відомо, скільки MARUV заробила в Росії за два роки війни

Співачка MARUV продовжує співправцювати з Росією й випускати російськомовні треки. Таким чином зрадниця й далі спонсорує остріли українських міст, поки сама насолоджує безтурботним життям в ОАЕ.

Анна Корсун, вона ж MARUV, продовжує намагатися всидіти на двох стільцях, аби після перемоги швиденько повернутися до України. Для цього вона записує треки українською й видає їх під іншим псевдонімом.

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Скільки MARUV заробила в Росії під час війни

Утім, за два роки повномасштабного вторгнення співачка жодного слова не написала про ситуацію в рідній країні й не засудила криваві злочини Росії. За її словами, це політичні ігри. Вона ж "музикант, а не біта на політичній арені". Саме тому, мабуть, виконавиця й далі орієнтується на Росію.

Стало відомо, що Анна продовжує співпрацю з російським лейблом, від якого отримує мільйони рублів доходу, і заливає пісні 2024 року випуску на російську платформу Yandex Music. Цим власне, зірка і спонсорує економіку Росії.

Ім'я MARUV також досі є на сайтах Warner Music russia та Warner Chappell Music як виконавиці, що працює під цим лейблом. Крім того, артистка продовжує поширювати свою музику і VK, купляючи там рекламу.

Скільки точно MARUV змогла заробити на російських слухачах, не відомо. У 2022 році ця сума могла складати близько 337 тисяч рублів, а в 2023-му – 466 тисяч рублів.

Де зараз MARUV