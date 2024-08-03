Була проблема, – Марія Бурмака вперше розповіла про алкоголізм свого чоловіка

Артистка Марія Бурмака висловилася про колишній шлюб з покійним Дмитром Небесійчуком. Співачка вперше розповіла причину розриву з екскоханим.

Виконавиця також розкрила, що зазнала нападу маніяка в Харкові. Однак, жінці вдалося втекти завдяки навичкам боротьби, яких навчив її тато.

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За словами Марії, вона двічі виходила заміж за Дмитра. Попри велику кількість причин для розлучення, головною – став алкоголізм. Водночас Бурмака зізналася про моральний аб'юз з боку ексчоловіка.

Було багато причин для завершення стосунків, які насправді були болючими. Мушу сказати чесно – у Дмитра була проблема з алкоголем. Це стало причиною, що я пішла перший раз від нього. Але це не речі, про які розповідають, ти завжди це тримаєш в собі,

– поділилася співачка.



Марія Бурмака з чоловіком і донькою / Скриншот з відео

Як запевнила артистка, Небесійчук боровся з проблемою та навіть ходив у церкву. Подружжя почало знову зустрічатися та багато спілкуватися, тому Дмитрові було важливо змінитися. Однак, перед початком повномасштабного вторгнення чоловіка не стало.

Це трагічна була історія, що там було, ніхто вже зараз не знає: чи це був серцевий напад, чи щось таке. Сталася пожежа в будинку. І зараз перший рік, коли його не було, у мене залишилися якісь невисловлені образи, причому головна з яких: "Дімо, що ж ти так рано пішов? У нас же донька!", але я зараз просто згадую хороше, що було,

– підкреслила Марія.

Інтерв'ю Марії Бурмаки: дивіться відео онлайн

Бурмака заявила, що більше не виходитиме заміж. Водночас жінка перебуває у стосунках, а свого обранця ретельно приховує.

Нагадаємо, Бурмака була знайома з майбутнім коханим, а після листування вирішила зійтися з ним. "Він мені написав на сайт. Я чомусь відповіла. Так ми почали спілкуватися".