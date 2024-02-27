Жінка розповіла, що справді була закохана в головного героя першого сезону, хореографа Макса Чмерковського. Утім, були певні нюанси.

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Арістова поділилась деталями шоу "Холостяк"

Блогерка думала, що йшла на кастинг туристичної програми, адже саме так їй сказали організатори. Марині розповіли, що учасниці зможуть безкоштовно подорожувати світом. Тому коли вона дізналась правду, то хотіла відмовитися від участі в програмі.

Коли мене запрошували на кастинг, то сказали, що це туристичне шоу за рахунок телеканалу СТБ. Мовляв, ви будете мандрувати по всьому світу, приїжджайте. А потім я вже дізналась, куди я приїхала. І я три рази відмовлялася зніматися. Тобто, ще до зйомок я питала, чи можна мені піти,

– розповіла вона.

Також Арістова дізналась про теплі стосунки Макса з Олександрою Шульгіною, яка згодом перемогла в шоу. Тому вона хотіла покинути проєкт до фінального вибору. Також жінка не мала наміру будувати стосунки на шоу, її цікавив піар.

Я розуміла, що навіть якщо я дійду до фіналу, то можу отримати розбите серце. І, в принципі, піару мені було вже достатньо. А що, я йшла, щоб побудувати кохання на "Холостяку"? Серйозно? Будемо чесні,

– висловилась Марина.

Перед початком знімань Арістова спілкувалась з керівницею проєкту Оленою Вікторовою. Жінка усвідомлювала, що на шоу є певний сценарій, тому попросила її усунути з програми у першій десятці. Маріна пояснювала, що мусить повертатися додому, оскільки має дитину, яку потрібно утримувати.

Потрібно було гроші заробляти, у мене дитина, і робота чекає. Мені ж потрібно було звільнитися та піти на незрозумілий термін. Вона сказала: "Добре, ми закриємо твої втрати, поки ти будеш на шоу". Так виявилось, що мені ще трішки грошей заплатили,

– зізналась жінка.

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Попри те, що жінці платили за перебування в проєкті, вона все ж таки прийняла рішення його покинути. Арістова зробила це за кілька епізодів до фіналу шоу.

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