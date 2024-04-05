На межі розриву, – MamaRika зізналась про кризу у стосунках з чоловіком

Українська співачка MamaRika презентувала нову пісню та кліп на неї. У композиції зірка зізналася – зараз її стосунки з чоловіком Сергієм Середою проходять надскладні часи.

Виконавиця MamaRika (справжнє ім'я – Настя Кочетова) завжди відверта та щира зі своїми шанувальниками. Сьогодні, 5 квітня, у неї відбулась прем'єра, в якій зірка чесно розповіла про особисте життя.

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MamaRika і Сергій Середа на межі розлучення

MamaRika та її чоловік Сергій Середа зараз переживають кризу у стосунках. Схоже, про розлучення наразі не йдеться, однак ці часи дуже складні для їхнього подружжя.

На межі розриву… Народ, ми завжди чесні із вами й не хочемо нічого приховувати. Будь-які відносини в якийсь момент вичерпують себе – це доросле життя. Наша сім'я проживає надскладні часи, і так, як зараз, нас не хитало ніколи!

– зізналась співачка.

Виконавиця поділилася, що кожен етап свого життя викарбовує у своїх піснях. На жаль, її новий трек "Хтось йде" – не про пережитий досвід, а те, що відбувається просто зараз. У кліпі показані реальні сварки пари.



"Весь наш біль і всі конфлікти вилились у цю роботу. Впевнена, вона відгукнеться в серцях багатьох, бо такі кризи проживає безліч сімей, безліч пар. Дуже важко триматися в таких умовах, в яких ми живемо. Хтось страждає мовчки, хтось намагається врятувати ситуацію", – зауважила MamaRika.

Артистка додала, що вона та Сергій не опускають рук. Вони роблять усе для того, щоб зберегти сім'ю. Пісня та кліп випущені для того, щоб підтримати інші пари, які перебувають у схожій ситуації.

MamaRika – "Хтось йде": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки MamaRika і Сергія Середи