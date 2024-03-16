Переможець "Танців з зірками" Макс Леонов розійшовся з дружиною після зізнань про зраду
Джерело:CK Life
Хореограф Макс Леонов оголосив про завершення стосунків з цивільною дружиною Юлією. Пара перебувала у стосунках близько 11 років.
Учасник проєкту "Танці з зірками" Максим Леонов переміг у 7 сезоні шоу разом з Сантою Дімопулос. У нещодавньому інтерв'ю він розповів, що перестав спілкуватися з колишньою дружиною.
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Макс Леонов розлучився з дружиною
Близько рік тому стосунки Леонова з дружиною завершилися. Серед причин він назвав накопичення емоцій, дрібниць, які не давали відносинам рухатися далі. Доклала руки і повномасштабна війна.
Стосунки закінчились. Ми з дружиною більше не разом. Майже рік ми не живемо разом, розійшлись. Не дуже приємний період, авжеж. З кожним днем все ставало у відносинах дедалі гірше. Накопичилось дуже багато запитань, чому не має розвитку в обох. І в парі так само. Це все складно, але потрібно рухатись далі, жити і розвиватись!
– підкреслив танцівник.
За словами Макса Леонова, їхні стосунки почала руйнувати зрада, про яку він зізнавався у 2021. Тепер почуття повернути неможливо.
Макс Леонов з ексдружиною / Фото з інстаграму танцівника
Що відомо про Макса Леонова і його ексдружину
- Макс Леонов познайомився з Юлією у 17 років. Через 4 роки після першої зустрічі у них зав'язалися серйозні стосунки, які переросли у цивільний шлюб.
- Приблизно через 5 років у відносинах танцівник зрадив дружину з партнеркою, з якою тоді танцював. Роман тривав близько року, поки дівчина не повідомила про це Юлії. Через певний час дружина вирішила дати Максові другий шанс.
- У січні минулого року Макс Леонов зізнавався про кризу у стосунках з дружиною. Тоді він казав, що війна вплинула на їхні стосунки.