Переможець "Танців з зірками" Макс Леонов розійшовся з дружиною після зізнань про зраду

Хореограф Макс Леонов оголосив про завершення стосунків з цивільною дружиною Юлією. Пара перебувала у стосунках близько 11 років.

Учасник проєкту "Танці з зірками" Максим Леонов переміг у 7 сезоні шоу разом з Сантою Дімопулос. У нещодавньому інтерв'ю він розповів, що перестав спілкуватися з колишньою дружиною.

До слова Микола Тищенко засвітився в Ужгороді з ексдружиною: розлучену пару підловили на прогулянці

Макс Леонов розлучився з дружиною

Близько рік тому стосунки Леонова з дружиною завершилися. Серед причин він назвав накопичення емоцій, дрібниць, які не давали відносинам рухатися далі. Доклала руки і повномасштабна війна.

Стосунки закінчились. Ми з дружиною більше не разом. Майже рік ми не живемо разом, розійшлись. Не дуже приємний період, авжеж. З кожним днем все ставало у відносинах дедалі гірше. Накопичилось дуже багато запитань, чому не має розвитку в обох. І в парі так само. Це все складно, але потрібно рухатись далі, жити і розвиватись!

– підкреслив танцівник.

За словами Макса Леонова, їхні стосунки почала руйнувати зрада, про яку він зізнавався у 2021. Тепер почуття повернути неможливо.



Макс Леонов з ексдружиною / Фото з інстаграму танцівника

Що відомо про Макса Леонова і його ексдружину