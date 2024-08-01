Після виступу на фестивалі в Юрмалі: Барських пояснив свою позицію щодо мовного питання

Український співак Макс Барських до повномасштабного вторгнення переважно спілкувався та створював музику російською мовою. Однак, останні події спонукали його до рішучих змін.

Нещодавно на престижному музичному фестивалі в Юрмалі, Барських зайняв принципову позицію, відмовившись використовувати російську мову. Замість цього, артист спілкувався з публікою та пресою англійською.

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Макс Барських поділився, що після 2022 року почав глибше вивчати історію України й усвідомив, що Росія століттями намагалася позбавити Україну незалежності через нав'язування своєї мови та культури.

Росіяни завжди поширювали наратив, що якщо ти говориш російською – ти більш цивілізований, якщо українською, то ти людина із села,

– зазначив виконавець.

Він зізнався, що в дитинстві не розмовляв українською і довгий час погоджувався з цією нав'язаною думкою. Тепер же співак переконаний: "Мова – це безперечно ідентичність і за неї важливо боротися. І це те, що відрізняє нас від інших."

Нагадаємо, Макс Барських переклав частину своїх хітів українською мовою. Рідною мовою зазвучали такі популярні пісні як "Хочу танцювати", "Подруга – ніч", "Тумани" та "Береги". Вже у вересні 2023 року співак випустив свій перший повністю україномовний альбом, до якого увійшло 10 авторських композицій. Барських пояснив своє рішення потужним запитом суспільства на українську музику.