Ексклюзив від Барських і новий формат DANTES: 9 музичних хітів тижня, які варто почути

Останній тиждень був сповнений музичними новинками від українських артистів. Від запальних танцювальних треків до ліричних пісень про кохання – нові хіти не залишать нікого байдужим.

Show 24 підготував добірку артистів, які запрем'єрили справжні хіти на цьому тижні. Готуйтеся поринути у музичний світ TAYANNA, KOLA, Макса Барських та інших українських артистів.

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TAYANNA

Співачка презентувала нову пісню "Океан", яка заполонила серця прихильників глибиною сенсів і вокалом. Композиція присвячена вічній темі кохання та спогадам, які завжди залишаються з нами. TAYANNA приділила увагу роздумам про необхідність збереження важливих моментів у житті, що точне знайде відгук у серці слухачів.

TAYANNA – "Океан": дивіться відео онлайн

KOLA

У новій композиції "Цілуй" артистка оспівує найкращі аспекти безумовної любові. Водночас пісня розповідає про емоції, які виникають у закоханої людини. Трек, створений в автентичному стилі співачки, що не залишить нікого байдужим.

KOLA – "Цілуй": дивіться відео онлайн

Balsam

Реп-реггі виконавець запрем'єрив пісню "Море", в якій висвітлив філософські роздуми про місце людини у житті. Трек описує невизначеність майбутнього, труднощі та випробування. Втім, артист наголошує на важливості терпіння та очікування.



Balsam – "Море": дивіться відео онлайн

Макс Барських

Співак презентував акустичну версію танцювального синглу "Замало". За словами виконавця, трек має гарне звучання у двох варіантах, тому він вирішив поділитися первинною версією, який так полюбився прихильникам.

Макс Барських – "Замало": дивіться відео онлайн

BIEHU

Виконавиця представила сингл "Яка є я?", в якому поділилася роздумами щодо збереження ментального зв'язку з собою. Артистка вважає, що сміливість відкривати в собі нові фарби, попри власні страхи, має стати незмінною цінністю життя кожного. До того ж у відеороботі співачка спонукає глядача замислитися про природу часу.

BIEHU – "Яка є я?": дивіться відео онлайн

DANTES

З нагоди свого дня народження артист презентував новий формат звучання власних хітів під назвою Live Session. До збірки живого звучання пісень Володимира Дантеса увійшли: "Чуєш", "Кити", "Я залишусь молодим", "Дура", "Ти мій звір". Виконавець хоче подарувати слухачам можливість перейнятися атмосферою концертів, коли великі виступи є рідкістю через війну в країні.

DANTES – Live Session: дивіться відео онлайн

KALUSH & Agape

Композиція гурту та виконавця "Хтось знов" розповідає про почуття та емоції в сучасному світі, де справжнє кохання стає все більш рідкісним явищем. Артисти закликають задуматися над ставленням до почуття любові, яке є найважливішим у житті.

KALUSH & Agape – "Хтось знов": дивіться відео онлайн

KEKELIA

Співачка представила нову версію синглу "Мріяли ми", який вперше слухачі почули у 2019 році у виконанні її чоловіка – Романа Дуди. Пісня наголошує, що варто пам'ятати про внутрішню дитину, яка живе всередині кожного, та найщиріші мрії. Артистка закликає навчитися бачити світ очима малечі й тоді буденність сприйматиметься легше.

KEKELIA – "Мріяли Ми": дивіться відео онлайн

Сергій Лазановський

Співак презентував танцювальну композицію "Зорі", яка розповідає про кохання, що захоплює кожну клітинку організму. Пісня допоможе слухачеві поринути у вир емоційних та палких почуттів.

Сергій Лазановський – "Зорі": дивіться відео онлайн

Артисти щотижня тішать прихильників новими композиціями. Слухайте та підтримуйте українське.