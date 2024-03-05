Зірка "МастерШеф" Глінська їздила до Криму після 2014: як перетинала кордон

Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська свою юність провела в Криму, проте зараз мешкає у столиці. Вона зізналася, що після 2014 року декілька разів відвідувала півострів.

Річ у тім, що батьки кухарки до початку великої війни жили в Алупці, яка розташована на південному березі Криму, тож вона їздила до них в гості. Цікаво, що для перетину кордону знаменитість використовувала український паспорт.

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Ліза Глінська відвідувала Крим після 2014 року

Всього з моменту окупації півострова Єлизавета близько двох-трьох разів їздила до батьків додому. Востаннє це було влітку 2021 року, коли Лізі сказали, що її паспорт недійсний і їй заборонено відвідувати Крим.

Ручка закінчилася і в мене в паспорті просто взяли таку саму ручку, трошечки вона відрізнялася, і дописали, коли був виданий (паспорт – 24 Канал). І воно трохи зміщене. Вони сказали, що мій паспорт недійсний. Ми дуже довго спілкувалися. Більш як дві години. Не запускали мене і потім сказали: "Пускаємо, але помітку поставили, що ви виїдете і більше заїхати не зможете",

– розповіла зірка.

Водночас Глінська зауважила, що після того, як повернулася з навчання у Парижі до України в 2014, то два роки не відвідувала Крим.

Інтерв'ю з Лізою Глінською: дивіться відео онлайн

Де зараз мешкають батьки Лізи Глінської

У 1994 році майбутня зірка "МастерШеф" разом з батьками та сестрою Тетяною переїхала з Запоріжжя в Крим, бо в молодшої сестри Лізи була астма і дівчині потрібно було змінити клімат.

В Алупці батьки кухарки мешкали до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зараз вони живуть в столиці у квартирі своєї доньки Тетяни, яка зараз мешкає у США.

Вона сказала: "Лиши її (квартиру – 24 Канал) батькам, бо я не вірю, що все ж таки щось повернеться найближчим часом",

– поділилася Глінська.