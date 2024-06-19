Хочу елементарного, – лідер гурту "Фіолет" назвав власну мету на війні

Соліст гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк поповнив лави Сил Оборони. Він розповів, що на війні Росії проти України має власну мету – вона доволі проста.

Відомий музикант, а віднедавна військовослужбовець Сергій Мартинюк розповів про свою службу та важливі рішення ексклюзивно для Show 24. Чоловік також поділився, яке місце вбачає для себе у війні, що триває досі.

Важливо Це війна на виживання українців, – інтерв'ю з Сергієм Мартинюком про службу в ЗСУ та росіян

Лідер гурту "Фіолет" зізнався, що насамперед хоче відчувати, що корисний. Це його мета просто зараз. На його думку, ніхто не має права просто оминати увагою війну.

Можна виголошувати багато пафосних слів та декларацій – і це нормально! – але особисто я хочу елементарного – відчувати свою потрібність, користь в цій боротьбі. Зараз ніхто не має лишатися осторонь – це вже давно не війна ідеологій, це війна на виживання українців. Шкода, що це розуміє меншість,

– висловився Сергій Мартинюк.



Сергій Мартинюк / Фото з інстаграму артиста

Лідер гурту "Фіолет" вступив до ЗСУ