З'ясувалося, що телеведуча зараз зустрічається з чоловіком. Крім того, вона поділилася, яким має бути її коханий.
До теми Нікіта Добринін вперше зізнався про новий роман і розповів, чим займається його обраниця
Леся Нікітюк розкрила подробиці особистого життя
З'ясувалося, що знаменитість приваблюють молодші за неї чоловіки. Водночас душею і діями вони мають бути як "постарше".
Леся Нікітюк розповіла, які чоловіки її приваблюють / Скриншот з інстаграм-сторіс
Крім того, ведуча заявила, що зараз перебуває у вільних стосунках.
Леся Нікітюк зізналася, що перебуває у вільних стосунках / Скриншот з інстаграм-сторіс
Особисте життя Лесі Нікітюк
- У 2019 році телеведуча зробила несподівану заяву, що розірвала стосунки з загадковим "сусідом". Телеведуча впродовж 2,5 років тримала цей роман у таємниці.
- За її словами, з коханим вони вперше перетнулися на сходовій клітці через два роки після того, як Нікітюк оселилася в новій квартирі.
- Пара навіть жила разом, але їхні стосунки врешті-решт закінчилися.
- Після цього знаменитість рідко розповідала про особисте життя, втім часом ділилася подарунками від залицяльників. Так, в її інстаграмі можна побачити багато фото з квітами.
- Якось Нікітюк показала композицію з десятків кульок у формі сердець та чотири кошики з червоними трояндами, де білими квітами було викладено її ім'я "Леся".
- Раніше ведуча до того ж розповідала, що планує дітей.