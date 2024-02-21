З'ясувалося, що телеведуча зараз зустрічається з чоловіком. Крім того, вона поділилася, яким має бути її коханий.

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Леся Нікітюк розкрила подробиці особистого життя

З'ясувалося, що знаменитість приваблюють молодші за неї чоловіки. Водночас душею і діями вони мають бути як "постарше".



Леся Нікітюк розповіла, які чоловіки її приваблюють / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, ведуча заявила, що зараз перебуває у вільних стосунках.



Леся Нікітюк зізналася, що перебуває у вільних стосунках / Скриншот з інстаграм-сторіс

Особисте життя Лесі Нікітюк