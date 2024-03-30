У купальнику та без верху: Леся Нікітюк поділилася еротичними фото

Українська блогерка і телеведуча Леся Нікітюк опублікувала знімки з фотосесії, а також з відпочинку, на яких вона позує топлес або ж у купальнику. Світлини вона оприлюднила у розповідях в Інстаграмі.

Леся Нікітюк часто публікує у своїх соцмережах відверті фото. Цього разу на світлинах вона постає топлес, у синіх джинсах.

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А крім того, блогерка опублікувала ще кілька фото, де вона на відпочинку у відкритому купальнику.



Леся Нікітюк / Фото з Інстаграму зірки

Леся Нікітюк / Фото з Інстаграму зірки

Леся Нікітюк / Фото з Інстаграму зірки

Леся Нікітюк / Фото з Інстаграму зірки

Леся Нікітюк / Фото з Інстаграму зірки

Леся Нікітюк і кавер на "Фантом-2"

Нещодавно Леся Нікітюк заспівала відомий хіт гурту "Фантом-2", щоб зібрати понад 1,5 мільйона гривень на потреби українських військових. Завдяки підтримці українців, необхідна сума була зібрана менш ніж за день Зібрані кошти були спрямовані на закупівлю бойових наземних дронів для 8-го полку Сил спецоперацій.

У своєму виступі Нікітюк та її колега Ігор Новінчук втілили образи членів "Фантом-2", виконавши кавер на пісню "Двоє", яка розкриває тему війни та важливість допомоги армії.