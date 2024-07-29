Назвала своїм нареченим: Леді Гага підігріла чутки про заручини з бойфрендом

Співачка Леді Гага та бізнесмен Майкл Поланскі, дуже ймовірно, готуються до весілля. Артистка підтвердила чутки про заручини, назвавши коханого своїм нареченим.

Леді Гага разом з обранцем відвідала Олімпійські ігри-2024, що проходять у Парижі. Вони засвітилися на місцях для вболівальників біля басейну, де змагалися плавці.

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Леді Гага спілкувалась з прем'єр-міністром Франції Габріелем Атталем про її виступ на церемонії відкриття Олімпіади. Під час розмови артистка представила йому свого бойфренда.

Це мій наречений, Майкл,

– сказала Леді Гага, підігрівши чутки про заручини.

Леді Гага назвала коханого своїм нареченим: відео

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У 2020 році виконавиця підтвердила нові стосунки з бізнесменом Майклом Поланскі. Пара разом провела непростий період пандемії, тоді вони дуже зблизилися.

Вже навесні цього року в мережі стали пліткувати про заручини Леді Гаги та Майкла Поланського. Співачка засвітилась на публіці з чималою діамантовою каблучкою на безіменному пальці.

