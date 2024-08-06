LAUD розповів, чим завершився суд з його експродюсером Тарнопольским, який виїхав за кордон

Український співак LAUD виграв суд проти колишнього продюсера Ігоря Тарнопольського. Це рідкісний випадок, коли справа завершилась на користь артиста.

Музикант LAUD (Владислав Каращук) зізнався, що у перші години після судового рішення не вірив, що це трапилося. Адже зазвичай подібні судові процеси тривають довго.

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Зазвичай такі судові процеси тривають роками і завершуються не на користь артиста, ми бачимо це по інших колегах. Бажаю, першою чергою колегам, бути обережними до договорів і дізнатись більше про людину, якій ти довіряєш важливу частину свого життя, та ставитись до контрактів, як до укладання шлюбу,

– висловився LAUD для "ЖВЛ".

Співак зізнався, що жодного разу не отримав роялті за всі роки співпраці з лейблом ENJOY. Коли розпочалась повномасштабна війна, він не отримав від продюсера ні пропозицій, ні рішень, ні підтримки. Артист хотів мирно вийти з договору, але у відповідь йому називали непосильні суми.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни LAUD певний час не випускав пісень і зник з медіапростору. Згодом він пояснив, що його продюсер практично кинув підопічного та виїхав за кордон. Контракт певним чином зав'язав артистові руки – він не міг презентувати треки без дозволу продюсера.