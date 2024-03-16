Ксенія Мішина з іронією відреагувала на слова Рибака, який назвав її "неймовірно складною"

Українська акторка Ксенія Мішина переглянула інтерв'ю Андрія Рибака, з яким вони брали участь у шоу "Холостячка". Там гуморист описав зірку як "неймовірну складну" у стосунках.

Ксенія Мішина опублікувала уривок з інтерв'ю, де Андрій Рибак відповідав Славі Дьоміну на запитання про акторку. Вона з іронією прокоментувала слова колишнього учасника романтичного шоу та друга Олександра Еллерта.

Про що йде мова Не для всіх, – Андрій Рибак чесно висловився про "Холостячку" Ксенію Мішину

Ксенія Мішина відреагувала на слова Рибака про неї

Думку гумориста про неї Ксенія Мішина саркастично назвала "об'єктивним і глибинним" розбором особистості. Та додала у підписі емоджі, що регочуть.

За "детальним, об'єктивним та глибинним" розбором вашої особистості звертайтеся до аналітика Андрія,

– написала українська акторка.

Чи складна Ксенія Мішина: відео

Цікаво, що Слава Дьомін запитував у Рибака, чи не образиться часом Ксенія Мішина після його реплік. На що той відповів, що її може це зачепити. Однак вони обоє дорослі люди.

Що саме сказав Андрій Рибак

Актор і шоумен ствердно відповів на запитання про те, чи складна Ксенія Мішина. Він додав, що акторка "неймовірно складна", особливо у стосунках з чоловіками.

На думку Андрія Рибака, інколи акторка вдається до фанатизму у бажанні щось комусь довести. Такий підхід до відносин з людьми, який пропагує Ксенія Мішина, він не підтримує. Гуморист припустив, що це в неї через невдалі стосунки з першим чоловіком-аб'юзером.

Інтерв'ю з Андрієм Рибаком: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Андрій Рибак та Ксенія Мішина брали участь у шоу "Холостячка". Довгий час комік був одним з фаворитів, але раптово він зізнався, що має дівчину. Рибак пішов з проєкту зі скандалом, але зараз у них нормальні стосунки. Ба більше: Мішина часто бачиться з його дружиною.