Ксенія Мішина натякнула на нові стосунки: пікантні фото з ймовірним бойфрендом

Акторка Ксенія Мішина здивувала натяком на те, що вона більше не самотня. Вона зробила відверті фото, на яких засвітила ймовірного обранця.

Українська зірка Ксенія Мішина підігріла цікавість до свого особистого життя. Акторка опублікувала на сторінці фото з нової відвертої зйомки.

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Ксенія Мішина натякнула на нові стосунки

Акторка позувала перед камерою топлес, у чорній шовковій спідниці на зав'язках. Її образ доповнювали аксесуари: довгі сережки-підвіски та срібляста прикраса на шиї з перлинами.



Ксенія Мішина з ймовірним бойфрендом / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

Поряд з Ксенією Мішиною позував чоловік, який рукою прикривав груди акторки.

Головне – розквітати поруч з ним,

– написала під світлинами знаменитість.



Ксенія Мішина з ймовірним бойфрендом / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

Можливо, так акторка натякає на нові стосунки. Ксенія Мішина не показала обличчя ймовірного бойфренда, приховавши його від публіки. Однак помітно, що у нього багато татуювань.

Ксенія Мішина з ймовірним бойфрендом / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

З новими стосунками акторку привітало чимало зірок: Ольга Сумська, Даша Квіткова, Злата Огнєвіч, Євген Пронін, MELOVIN та інші.

Особисте життя Ксенії Мішиної