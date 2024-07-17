Королівська родина привітала Каміллу з 77-річчям: чарівні кадри Її Величності

17 липня дружина короля Чарльза III Камілла відзначає день народження. Їй виповнилося 77 років. Зі святом королеву вже привітали рідні.

Зокрема, привітання виставили на офіційній сторінці королівської родини в інстаграмі. Також привітання поширили принц та принцеса Уельські.

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Так, члени королівської родини опублікували лаконічні сторіс з нагоди дня народження Камілли. Вони побажали Її Величності щасливого дня народження і поділилися чарівними фото дружини монарха Великої Британії. На одній зі світлин усміхнена королева сидить в саду в блакитній сукні з квітами, а на іншій привітно здоровкається з шанувальниками.

Як королівська родина привітала Каміллу з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, 21 червня свій 42-й день народження відзначив принц Вільям. Цього року Його Величність вирішив відсвяткувати незвичним способом – відвідавши виступ американської попзірки Тейлор Свіфт в Лондоні. Принц Вільям завітав на концерт разом зі своїми старшими дітьми – принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою. Його дружина, Кейт Міддлтон, та наймолодший син, принц Луї, не були присутні на заході. Цікаво, що королівська родина мала можливість не лише насолодитися виступом, але й особисто познайомитися зі співачкою.