Король і королева Данії представили перші офіційні портрети

Офіційним королем Данії є Фредерік Х, а королевою – його дружина Мері. Подружжя вперше представило свої портрети після того, як зійшли на престол.

Перші портрети королівського подружжя були представлені на офіційних сторінках. Відомо, що відтепер вони будуть зображені у державних установах, в данських посольствах і консульствах у всьому світі.

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Портрети короля й королеви Данії

Портрети зробив фотограф Стін Евальд у Зеленій кімнаті у королівському палаці. Король Фредерік Х постав перед камерою у парадній формі військово-морського флоту з Орденом Слона, що є найвищою національною нагородою. Мундир прикрашений чотирма зірками, адже з успадкуванням престолу Його Величність став адміралом.



Король Фредерік Х / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Королева Мері вперше задля портрета одягнула королівські коштовності. Це смарагдовий набір, що складається з розкішної тіари, намиста, сережок і брошки. На її грудях невеликий портрет короля у діамантовому обрамленні. Носити при собі крихітне фото суверена є традицією жінок у королівській сім'ї.



Королева Мері / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Що відомо про нових короля й королеву

Королева Маргрете II офіційно зреклася престолу та передала трон своєму синові, кронцпринцу Фредеріку. Таким чином 14 січня він офіційно став новим королем Данії. Як і його матір, він представлятиме на престолі династію Глюксбургів.

Маргрете II була на престолі 52 роки – це найдовший період правління у Данії. Щоб попрощатися з монархинею, на вулиці Копенгагена прийшло тисячі людей.