Новина про смерть Чарльза III була фейком, – посольство Британії в Україні

На тлі інформації про "смерть" короля Чарльза III, посольство Великої Британії в Україні виступило з заявою. В установі повідомили, що це фейк.

У мережі написали неправдиву інформацію щодо стану здоров'я короля Чарльза III. На це відреагували у посольстві Великої Британії в Україні.

Зверніть увагу У мережі пишуть про смерть короля Чарльза III: офіційних заяв немає

Офіційно: новина про смерть короля – фейк

На офіційній сторінці оприлюднили заяву у зв'язку з фейками про британського короля. В установі спростували інформацію про втрату.

Повідомляємо, що новина про смерть короля Чарльза III є фейковою,

– написали представники відомства.



Заява посольства / Фото з соцмережі Х посольства

Чому в мережі заговорили про втрату

Вдень 18 березня соціальними мережами пронеслась інформація про смерть Чарльза III. Ймовірно, причиною цьому стали повідомлення про приспущені прапори на урядових будівлях. Це традиційна практика у всьому світі, коли помирає очільник держави.

Окрім того, у російських телеграм-каналах поширили фото, на якому начебто заява про смерть короля. Однак це підроблений скриншот.

Важливо зауважити, що про смерть короля повідомляють тільки офіційні структури британської королівської сім'ї. Заява має бути опублікованою на сайті The Royal Family та у сторінках родини у твітері та інстаграмі.

Серед ЗМІ, першими про втрату мають право оголосили y BBC. Відповідно, на жодному з цих джерел не з'явилося новини про "смерть" Чарльза III.