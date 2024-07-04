Шок і гнів, – Віталій Козловський емоційно прокоментував скандал з ветеринаром в Одесі

Днями в Одесі у ветеринарній клініці чоловік облаяв ветеринара Олексія Притулу, який на фронті отримав важке поранення та втратив обидві ноги. На цей інцидент відреагував військовий Віталій Козловський.

Він поділився своїми думками про скандал. Крім того, артист висловився про те, яке покарання слід винести винуватцю.

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Віталій Козловський вважає, що Вадима Шевеленка, який вилаяв ветерана війни, слід самого відправити на передову, аби він на власному досвіді дізнався, що це таке.

Шок і гнів від того, що сталося… Як таке може бути у країні, що воює? Хіба просто відкупитися це достатньо за таку неповагу до військового? Хіба це достатньо для того, хто живе і заробляє гроші, поки хтось кладе своє життя і здоров'я? Чи не справедливіше, щоб після такого вчинку цей "диванний агресор" сам відправився туди, де ветеран втратив здоров'я. Щоб пережив те, що пережив він. Щоб сам взнав смак пороху, поту і крові. Можливо, лише тоді розкаяння було б щирим. Поважайте військових,

– наголосив виконавець.

Що відомо про скандал з ветеринаром