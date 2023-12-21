Влад Воронін був куратором фестивального квесту на Faine Misto. Цього року він не долучався до фестивалю повноцінно, адже захищав країну на фронті.

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Трагічна звістка з фронту для фестивалю Faine Misto

Команда Faine Misto повідомила, що з кінця листопада Влад вважався зниклм безвісти. Сьогодні, 21 грудня, командир його роти підтвердив – воїн загинув.

Сьогодні зранку команда фестивалю Faine Misto отримала трагічну звістку з фронту. Наш друг, частинка нашої сім'ї, Влад Воронін, загинув під час виконання бойового завдання. В моменти, коли новини ріжуть, ніби ніж — дуже складно збирати слова у тексти,

– поділилась команда фестивалю.

Сім'я музичного фестивалю Faine Misto згадує Влада як "веселого хлопчину" з величезною добротою у серці.



Влад Воронін загинув на фронті / Фото з фейсбуку Faine Misto

Зауважимо, щоб віддячити Владу за його найдорожчу жертву, команда Faine Misto просить небайдужих долучитися до допомоги його родині. Переходьте на банку за посиланням, номер карти – 5375 4112 1063 2126

"Ми любимо тебе, Владе! Назавжди в строю! Дякуємо за чин, твоє Faine Misto", – дякують Владу команда фестивалю.