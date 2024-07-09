Як дві краплі води: Коля Сєрга вперше за довгий час показався з молодшим братом

Український шоумен Коля Сєрга рідко тішить фанатів сімейним контентом. Втім, артист зробив виняток і вирішив показати, як виглядає його молодший брат Ростислав.

Для цього Коля опублікував світлину разом з рідною людиною. Шанувальники підкреслили неабияку схожість братів.

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У своїх соцмережах Сєрга поділився кадром, на якому постав разом з Ростиславом.

На фото шоумен вбраний у білу вишиванку, а його брат – у чорну футболку. Чоловіки обійнялися та щиро посміхаються в камеру. Артист вирішив не підписувати світлину.



Коля Сєрга разом з братом Ростиславом / Скриншот з інстаграм-сторіс

Відомо, що Коля з початком повномасштабного вторгнення вступив у ЗСУ. Сєрга має звання старшого лейтенанта та несе службу в "Культурному десанті". Там він з іншими зірками дає концерти для інших військовослужбовців і для мешканців деокупованих чи прифронтових територій.

Нагадаємо, у квітні 2022 року співак розповів, що його молодший брат також став на захист країни. Ростислав працює військовим медиком і навчає інших військової медицини. Водночас батько Сєрги, Едуард, наразі теж служить у ЗСУ.