У своєму інстаграмі жінка поширила світлину, на якій вона стоїть у відвертій сукні з оголеною спиною. Саме у такий спосіб Єгорова повідомила читачам радісну новину.

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Ексдружина мера Кличка знову буде моделлю

Наталія уклала контракт із агентством MGM Models. Представники запропонували стати моделлю через її інстаграм. Єгорова зізналась, що раніше не могла приділяти час роботі, бо виховувала дітей. А зараз може повернутися до улюбленої справи.

Я люблю камери, а камери люблять мене. Раніше у мене було мало часу на таку роботу, адже я виховувала трьох дітей. Тепер вони дорослі. Я нарешті знову можу робити те, що мені подобається,

– написала вона.

Колишня дружина мера Віталія Кличка вважає, що можна досягти успіху в будь-якому віці. Жінка щаслива почати нову сторінку життя.

Я люблю свій вік. Очі старших жінок можуть розповідати історії, в них можна прочитати мудрість і життєвий досвід. Модельний бізнес добре поєднується з моїм новим життям і моїм новим "я", і це – мій подарунок собі на день народження,

– пояснила жінка.

Стосунки Єгорової та Кличка