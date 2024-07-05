Лепс, Гагаріна, SHAMAN та інші: YouTube заблокував канали знаменитих путіністів

Після ухвалення 14-го пакету санкцій ЄС YouTube заблокував канали відомих російських виконавців. Всі вони відкрито підтримують кровопролитну війну Росії проти України.

Раніше відеохостинг наклав блокування на Микиту Михалкова, Дмитра Пучкова та Артема Лебедєва. Водночас на цей раз список дещо оновився.

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Так, стало відомо, що YouTube заблокував офіційні канали Ярослава Дронова (SHAMAN), Поліни Гагаріної, Григорія Лепс та Юлії Чичеріної.

Один з путіністів, SHAMAN, відреагував на інцидент. Він опублікував допису у своєму телеграмі.

Мій ютуб-канал заблокували, тому що я – росіянин,

– написав проросійський артист.



Shaman відреагував на те, що його ютуб-канал заблокували / Скриншот з телеграму

Нагадаємо, 24 червня Рада Європейського Союзу затвердила 14-й пакет санкцій проти Росії. Він охоплює відомих діячів, серед яких виконавці, актори, пропагандисти та інші громадяни Росії. Зокрема, співак SHAMAN (Ярослав Дронов), співачка Поліна Гагаріна, актор Іван Охлобистін тощо. Цікаво, що до списку потрапила навіть мама голови Чечні Аймані Кадирова.