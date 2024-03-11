Кейт Міддлтон зробила заяву на тлі скандалу через перше фото після операції

Нове фото Кейт Міддлтон з дітьми викликало жваві обговорення в мережі. Принцеса Уельська прокоментувала чутки про цифрові маніпуляції.

В інстаграмі Кенсінгтонського палацу зробили заяву щодо світлини, яку нещодавно опублікували в мережі. Вона підписана іменем принцеси Уельської.

До слова Разом з дітьми: у мережі з'явилося нове фото Кейт Міддлтон, яка проходить реабілітацію

Кейт Міддлтон про скандал навколо фото

Принцеса Кетрін підтвердила, що редагувала фото. Вона перепросила за непорозуміння, що сталися.

Як багато фотографів-аматорів, я інколи експериментую з редагуванням. Хотіла попросити вибачення за непорозуміння, причиною якого стала сімейна фотографія, якою ми поділилися вчора. Сподіваюся, в усіх, хто святкує, був щасливий День матері,

– написала Кейт Міддлтон.



Заява Кейт Міддлтон / Фото з інстаграм-сторіз

Кейт Міддлтон і справді захоплюється зйомками. Фотографія – одна з її хобі.

Про що йде мова

На тлі чуток про одужання Кейт Міддлтон та до свята Дня матері на сторінці королівської сім'ї опублікували фото принцеси в оточенні дітей. Світлина супроводжувалась привітанням і подякою за підтримку від принцеси.

Однак знімок спантеличив користувачів та інформагенції. Це стосувалося лівої руки Кейт Міддлтон, яка була немов розмита і не у природному положенні. Представники Reuters, AFP і Associated Press припустили, що це цифрова маніпуляція з боку джерела і відкликали фото зі своїх платформ. Вони повідомили підписникам, що його не можна використовувати.

Провідні інформаційні агенції стверджують, що не використовуватимуть світлини, до яких міг докладатися штучний інтелект. Наприклад, Associated Press використовують лише ті фото, які зазнавали незначних правок.



Кейт Міддлтон з дітьми / Фото з інстаграму королівської сім'ї