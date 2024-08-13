Через півтора року після операції: дружина Віктора Павліка показала результат ринопластики

Катерина Репяхова, українська блогерка та дружина співака Віктора Павліка, розповіла підписникам про свою пластичну операцію. Вона опублікувала фотографії до та після ринопластики, демонструючи результати хірургічного втручання.

Репяхова зазначила, що операція не лише змінила її зовнішній вигляд, але й мала інший вплив. Крім того, виявилося, що інфлюенсерка також скорегувала форму свого підборіддя.

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Так, Катерина Репяхова відкрито розповіла про проведену ринопластику та зміну форми підборіддя й опублікувала колаж із фотографіями "до" і "після" хірургічного втручання.

Хто ще тут проти ринопластики? І я не про візуальну зміну,

– підкреслила блогерка.



Катерина Репяхова показала, який вигляд мала до ринопластики / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про пластичні операції Катерини Репяхової