Через півтора року після операції: дружина Віктора Павліка показала результат ринопластики
Джерело:Катерина Репяхова
Катерина Репяхова, українська блогерка та дружина співака Віктора Павліка, розповіла підписникам про свою пластичну операцію. Вона опублікувала фотографії до та після ринопластики, демонструючи результати хірургічного втручання.
Репяхова зазначила, що операція не лише змінила її зовнішній вигляд, але й мала інший вплив. Крім того, виявилося, що інфлюенсерка також скорегувала форму свого підборіддя.
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Так, Катерина Репяхова відкрито розповіла про проведену ринопластику та зміну форми підборіддя й опублікувала колаж із фотографіями "до" і "після" хірургічного втручання.
Хто ще тут проти ринопластики? І я не про візуальну зміну,
– підкреслила блогерка.
Катерина Репяхова показала, який вигляд мала до ринопластики / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про пластичні операції Катерини Репяхової
- У березні блогерка пройшла дві хірургічні процедури: ринопластику вартістю 3520 євро (понад 140 тисяч гривень) та септопластику (корекцію носової перегородки) за 1100 євро (близько 44 тисяч гривень).
- Крім того, 29-річна Катерина вперше вдалася до косметологічних ін'єкцій. Блогерці зробили ін'єкції ботоксу в зону чола, міжбрів'я та навколо очей для омолодження шкіри.
- У планах Репяхової також мамопластика для корекції розміру грудей. Однак цю процедуру вона відкладає до того часу, коли буде впевнена, що більше не планує народжувати дітей.