Наступний крок – електрошок: Тишкевич шокувала подробицями про стан здоров'я

Катерина Тишкевич досі шукає способи, щоб позбутися хронічного головного болю. Днями акторка сходила на прийом до нового лікаря й поділилася деталями обстеження.

Насправді результати невтішні. Знаменитість прописали антидепресанти та транскраніальну магнітну терапію, проте якщо це не допомагатиме, то її чекає електросудомна терапія, що дуже лякає Катерину.

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Акторка поділилася, що відвідала нового невролога, який зазначив, що "ситуація складна". З'ясувалося, що Катерина перепробувала вже майже всі різновиди антидепресантів, що впливають на хронічні болі, і була у всіх лікарів.

Він підтвердив, що їхати кудись за кордон сенсу немає, бо протоколи одні й ті самі на хронічний головний біль,

– додала знаменитість.

Водночас лікар призначив Тишкевич антидепресант, який може допомогти в її стані. Катерина його вже приймала, але закинула через три тижні приймання, бо не було жодного ефекту.

Цей конкретний препарат треба пити два місяці на максимальному дозуванні. Це реально тяжко. Я в той момент шукала просто більш безпечний для себе антидепресант,

– пояснила актриса.

Вона підсумувала, що зараз приймає комбінацію двох антидепресантів від головного болю, а також антикомвульсант та нейролептик. Крім того, Катерина вирішила зробити транскраніальну магнітну терапію. Водночас якщо вищезазначені методи лікування не допоможуть, то наступний крок – це електросудомна терапія, тобто електрошок.

Я читала просто жахливі статті з цього приводу, що можна вийти взагалі овочем, з амнезією і порушенням когнітивних функцій. Чесно, страшно,

– наголосила знаменитість.

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