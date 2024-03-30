Катерина Тишкевич заявила, що думала про самогубство: "Не можу сказати, що до кінця подолала"
Джерело:Діана Глостер
Українська акторка Катерина Тишкевич, яка страждає на хронічний головний біль, зізналася, що думала про суїцид. Все через хворобу.
Зірка пояснила, що раніше їй важко було змиритися з думкою про те, що вона житиме з головним болем постійно. Водночас актриса й досі до кінця не прийняла свою проблему, проте навчилася себе психологічно витягати.
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Що Катерина Тишкевич сказала про думки про самогубство
Знаменитість раніше роздумувала над тим, щоб покінчити життя самогубством, бо постійні головні болі негативно впливають на неї. Крім того, це також відображається на її рідних.
Я думала, якщо мені колись скажуть, що це назавжди, то я суїциднусь. І це не просто слова, а я дійсно думала, що є країни, де доступна евтаназія. Ось такі думки, не можу сказати, що я до кінця це подолала і прийняла, це неправда. Зараз я в більшому прийнятті й навчилася себе психологічно витягати,
– розповіла акторка.
Інтерв'ю з Катериною Тишкевич: дивіться відео онлайн
Що відомо про стан здоров'я Катерини Тишкевич
- У червні 2022 року актриса повідомила про свою 8-річну боротьбу з виснажливими головними болями.
- Акторка вже перепробувала різні ліки, включаючи антидепресанти та нейролептики. Вона навіть їздила на Балі, намагаючись впоратися з симптомами за допомогою медитації, але безрезультатно.
- Зрештою, знаменитість звернулася до психіатричної лікарні, де їй внутрішньовенно вводили антидепресант. Однак у Тишкевич розвинувся сепсис і вона впала в кому. На щастя, згодом стан зірки покращився і вона вже навіть повернулася додому, де продовжує своє лікування.
- Водночас днями актриса заявила, що останнім часом головні болі посилилися та стали нестерпним, що змусило її відновити приймання антидепресантів.
- Лікарі наразі підозрюють, що в Катерини хронічний соматофорний больовий розлад.