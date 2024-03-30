Катерина Тишкевич заявила, що думала про самогубство: "Не можу сказати, що до кінця подолала"

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка страждає на хронічний головний біль, зізналася, що думала про суїцид. Все через хворобу.

Зірка пояснила, що раніше їй важко було змиритися з думкою про те, що вона житиме з головним болем постійно. Водночас актриса й досі до кінця не прийняла свою проблему, проте навчилася себе психологічно витягати.

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Що Катерина Тишкевич сказала про думки про самогубство

Знаменитість раніше роздумувала над тим, щоб покінчити життя самогубством, бо постійні головні болі негативно впливають на неї. Крім того, це також відображається на її рідних.

Я думала, якщо мені колись скажуть, що це назавжди, то я суїциднусь. І це не просто слова, а я дійсно думала, що є країни, де доступна евтаназія. Ось такі думки, не можу сказати, що я до кінця це подолала і прийняла, це неправда. Зараз я в більшому прийнятті й навчилася себе психологічно витягати,

– розповіла акторка.

Інтерв'ю з Катериною Тишкевич: дивіться відео онлайн

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