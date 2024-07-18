Випрошують на лапу, – Катерина Репяхова розізлилася на поліцейських у Молдові

Нещодавно дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова поверталася з відпочинку в Ізраїлі через Молдову. Там у неї трапилося декілька неприємностей.

Зокрема, інфлюенсерка приголомшила сумою, яку заплатила за паркування машини. Крім того, Репяхова поділилася, що наткнулася в Молдові на поліціянтів-хабарників.

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Репяхова розповіла, що заплатила понад 26 тисяч гривень за паркінг. Крім того, вона повідомила, що її двічі зупиняли співробітники поліції, які нібито вимагали хабар.

Уперше – у нас не було віньєтки. Вдруге – поліція побачила в базі перевищення швидкості на 12 км у 2023 році. Вони просто випрошують на лапу. Це жах,

– обурено заявила блогерка.

В Європі віньєтка є широко розповсюдженим способом оплати за проїзд автомагістралями, що слугує доказом сплати транспортного податку і надає водіям право користуватися автомагістралями та дорогами країни протягом визначеного терміну. Водіям рекомендується придбати цю наклейку відразу після в'їзду в нову країну, якщо вони мають намір користуватися платними дорогами.

Катерина Репяхова розповіла, як її зупиняла поліція в Молдові / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Катерина наголосила, що всіма силами намагатиметься тепер оминати Молдову та підкреслила, що в України її теж часто зупиняють поліціянти, але такої поведінки вона не зустрічала. За словами дружини Віктора Павліка, ми далеко пішли від Молдови.