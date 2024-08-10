Боролась із важкою недугою та обмежила спілкування з родичами: де зараз солістка гурту Go_A

Сьогодні, 10 серпня, Катерині Павленко виповнюється 36 років. Дівчина вразила українську та закордонну публіку своїм унікальним голосом і образом. А виступ на Євробаченні тільки підтвердив унікальність стилю гурту та виконавиці.

Катерина Павленко родом із Ніжина Чернігівської області. Найбільше часу дівчинка проводила з дідусем і бабусею, адже мати була військовою, а батька у її житті не було. Як співачка захопилась музикую і через які випробування довелось пройти – далі в матеріалі Show 24.

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Дитинство та шлях до слави

Бабуся та дідусь Катерини захоплювались музикою. У домашньому сховку було чимало музичних інструментів, а бабця часто ходила на посиденьки з подругами, де співали пісень. Дівчинка також була частою гостею на таких заходах.

Катерина Павленко з дідусем / Скриншот з відео програми "ЖВЛ"

Коли Катя походила на декілька уроків до вчительки з фортепіано, жінка наполягла на тому, щоб дівчинку віддали на навчання до музичної школи. Від так, Павленко тривалий час ходила до Ніжинської музичної школи на вокально-хорове відділення.

Через те, що дівчина зростала у незаможній родині, вона не могла собі дозволити дорогого та стильного вбрання, через що страждала від цькувань однолітків. Катерина не витримала такого тиску та покинула навчання у музичній школі.

Коли помер дідусь, дівчину з мамою попросили піти з дому. Вони жили в холодному будинку, де не було вікон. Але і звідти їх теж вигнали. Тривалий час жінка з донькою жила у знайомих. Через погані умови проживання Катерина дуже захворіла.

Катерина Павленко з мамою / Скриншот з відео програми "ЖВЛ"

Врятувати співачку змогли тільки в столиці. Вона розповідала, що весь час жила у страху смерті.

Ти лежиш у палаті, а тебе ніхто не приходить провідувати. І ти чуєш кроки за дверима, але це не до тебе. Мене просто там залікували так, що я важила 43 кілограми, і мені нічого не допомагало,

– розказувала Катерина Павленко.

Співачка досі не розповідає, який конкретний діагноз їй поставили лікарі. Відомо лише, що в солістки гурту Go_A були проблеми з легенями, а її життя врятували анестезіолог з Чернігова та київські лікарі.

Варто зазначити, що в артистки досі непрості стосунки за матір'ю. Вона вважає, що це пов'язано з дитячими образами й у стосунках з мамою не варто щось змінювати.

"Ми спілкуємося, ми зідзвонюємось, вона до мене приїжджає переночувати. У нас складні стосунки й немає бажання усе розповідати, бо на це знадобиться половину життя. Але немає такого, що я не беру слухавку чи кажу: "Не дзвони мені", – пояснила артистка.

У 2009 році Катерина закінчила музичне училище, а потім вступила до Київського національного університету культури та мистецтв на факультет "Музичне мистецтво", спеціалізація "фольклор". У студентські роки дівчина була учасницею ансамблю "Кралиця".

У 2012 році Павленко потрапила до складу гурту Go_A. Спершу вона була бек-вокалісткою, а згодом стала солісткою. Однак справжня слава до команди прийшла завдяки участі в Євробаченні.

Євробачення-2021

У 2020 році Go_A мали представляти Україну на співочому шоу в Нідерландах. Але через пандемію коронавірусу пісенний конкурс перенесли. У лютому 2021 року оголосили, що гурт виступить на Євробаченні-2021 із піснею SHUM, що заснована на українській грі-веснянці.

На конкурсі за підсумками глядацького голосування, Go_A посів 2-ге місце, проте за загальною кількістю голосів – 5-те місце.

Go_A – SHUM: дивіться відео онлайн

Крім того, трек гурту ввійшов до трійки найпопулярніших пісень в історії Євробачення. SHUM також підкорив світові чарти музичних платформ. Після такого фурору Go_A здобули чималу популярність. Вони почали гастролювати Україною та іноземними країнами, а їхні гонорари зросли у декілька разів.

До слова, минулого року росіяни нахабно вкрали пісню SHUM. Жителі країни-агресорки спробували перекласти хіт, щоб видати за свій. Зокрема, один із рядків звучить так: "Приходи скорей, веснянка, да поторопись-ка, а мы выйдем на лужайку – будем веселится".

Пісня гурту Go_A – SHUM російською мовою: дивіться відео онлайн

Особисте життя

Катерина не ділиться на публіку інформацією про те, чи вільне її серце. Однак фанати певні, що співачка нібито вийшла заміж за чоловіка, на ім'я Артем Смірнов. У профілі Павленко чимало світлин зі згаданим хлопцем, а сама дівчина підписує фото з хештегами: "Ми", "сімейне фото", "сім'я" тощо.

В одному з інтерв'ю зірка зізналась, що відчуває увагу від жінок.

Те, що до мене часто проявляють цікавість жінки, це було завжди, з дитинства. До стосунків не доходило ніколи, але до якихось розмов – так. Не знаю, як на це реагувати... нейтрально,

– поділилась Катерина Павленко.

Виконавиця також розповіла, що у своєму партнері вона має бути впевненою, і кохана людина має її розуміти.

Де зараз Катерина Павленко

Дівчина продовжує виступати та гастролювати зі своєю командою. У своєму профілі Катерина ділиться інформацією про збори на потреби для військових і звітує про витрачені кошти.

Гурт продовжує вражати унікальністю голосу солістки, новими треками, які знаходять своїх слухачів не тільки в Україні, а й за її межами.

Редакція 24 Каналу бажає Катерині творчого натхнення та нових звершень. Нехай усі мрії здійснюються.