Участь у фотопроєкті "Лють" взяли 12 захисників, які виборювали та виборюють незалежність країни на фронті. Зйомки відбувалися не тільки в Києві, але й на Сході – у Краматорську та Покровську, пише 24 Канал.

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Військові взяли участь у фотосесії для календаря

Участь у календарі взяли 12 військових-легенд: Богдан Кротевич ("Тавр"), Вадим Ворошилов (Karaya) Андрій Лімонтов ("Людоїд"), Масі Найєм ("Ганз"), Василь Гриценко ("Чучупак"), Олександр Будько ("Терен"), Гліб Стрижко ("Зулу-2"), Асан Ісенаджиєв ("Хасан"), Дмитро Гержан ("Тритон"), Євгеній Громадський ("Гром"), Микола Кущ ("Фрост"), а також Роман Костенко ("Гром").

Їхні фото розмістили у календарі, де кожен із захисників символізуватиме наступні 12 місяців стійкості та хоробрості 2024 року. Всі кошти з продажу календаря скерують на покупку 500 FPV-дронів для 12 БрСпП "Азов" та 13 БрОП "Хартія".

Говорити про війну і про потреби побратимів на фронті – залишається однією з головних задач. Об'єднане суспільство – єдине що дасть нам шанс цю війну таки виграти, нехай цей календар, який створили зусиллями цивільних і військових, буде таким нагадуванням,

– поділився ветеран Олександр "Терен".

Українські захисники у фотопроєкті / Фото Віталія Юрасова

Творці календаря розповіли, що він має стати щоденним нагадуванням про те, що війна триває, але нам є на кого опертися у боротьбі. Кожен з військових у календарі допомагає перемагати темряву та надихає на подальшу працю.

"Сили Оборони – це конкретні імена, і ми хочемо розповісти про них і щоб кожен місяць непростого 2024 асоціювався з людьми які не лише ведуть боротьбу, але дають сили всім нам, щоб ми рівнялись на них", – кажуть творці календаря.

Засновниця благодійного фонду "1991" Анастасія Сохацька додала, що не варто плекати надій про простий рік. Українцям, що не на війні, варто бути надійним тилом.

Зверніть увагу. Замовити календар і зробити донат можна буде з 22 січня за посиланням на сайті.