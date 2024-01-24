Участь у фотопроєкті "Лють" взяли 12 захисників, які виборювали та виборюють незалежність країни на фронті. Зйомки відбувалися не тільки в Києві, але й на Сході – у Краматорську та Покровську, пише 24 Канал.
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Військові взяли участь у фотосесії для календаря
Участь у календарі взяли 12 військових-легенд: Богдан Кротевич ("Тавр"), Вадим Ворошилов (Karaya) Андрій Лімонтов ("Людоїд"), Масі Найєм ("Ганз"), Василь Гриценко ("Чучупак"), Олександр Будько ("Терен"), Гліб Стрижко ("Зулу-2"), Асан Ісенаджиєв ("Хасан"), Дмитро Гержан ("Тритон"), Євгеній Громадський ("Гром"), Микола Кущ ("Фрост"), а також Роман Костенко ("Гром").
Їхні фото розмістили у календарі, де кожен із захисників символізуватиме наступні 12 місяців стійкості та хоробрості 2024 року. Всі кошти з продажу календаря скерують на покупку 500 FPV-дронів для 12 БрСпП "Азов" та 13 БрОП "Хартія".
Говорити про війну і про потреби побратимів на фронті – залишається однією з головних задач. Об'єднане суспільство – єдине що дасть нам шанс цю війну таки виграти, нехай цей календар, який створили зусиллями цивільних і військових, буде таким нагадуванням,
– поділився ветеран Олександр "Терен".
Українські захисники у фотопроєкті / Фото Віталія Юрасова
Творці календаря розповіли, що він має стати щоденним нагадуванням про те, що війна триває, але нам є на кого опертися у боротьбі. Кожен з військових у календарі допомагає перемагати темряву та надихає на подальшу працю.
"Сили Оборони – це конкретні імена, і ми хочемо розповісти про них і щоб кожен місяць непростого 2024 асоціювався з людьми які не лише ведуть боротьбу, але дають сили всім нам, щоб ми рівнялись на них", – кажуть творці календаря.
Засновниця благодійного фонду "1991" Анастасія Сохацька додала, що не варто плекати надій про простий рік. Українцям, що не на війні, варто бути надійним тилом.