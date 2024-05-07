Ми живі, – Jerry Heil травмувалася під час виступу на Євробаченні-2024

Українки Jerry Heil та alyona alyona виступили у першому півфіналі Євробачення-2024. Після виступу стало відомо, що одна з артисток травмувалася.

На генеральній репетиції впала alyona alyona, а під час прямого ефіру травму отримала Jerry Heil. Однак це не завадило дівчатам гідно виступити, про що вже активно говорять в мережі.

До теми alyona alyona та Jerry Heil феєрично виступили у півфіналі Євробачення-2024: потужне відео

Jerry Heil травмувалася на Євробаченні-2024

Яна показала травми, які отримала під час виступу – синці на тілі й травмоване коліно. Однак артистка не засмучується й зазначає, що все добре.

Ми живі! І дуже вдячні вам! Цей номер треба трошечки вистраждати, щоб справді відчути!

– сказали дівчата.

Яким був виступ України на Євробаченні-2024

Дует виконав пісню Teresa&Maria, що натхненна силою українських жінок. Номер для Євробачення поставила відома режисерка Таня Муіньо. Це було гармонійне і водночас ефектне поєднання візуальних деталей з вокалом дівчат.

Jerry Heil під час виступу піднімалася горою, ніби долаючи перешкоди, а після цього alyona alyona зачитала емоційний реп.

Виступ Jerry Heil та alyona alyona у першому півфіналі Євробачення-2024: дивіться відео онлайн