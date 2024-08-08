Дав підйом моїй кар'єрі, – Jerry Heil здивувала, як 8 років тому її підтримав Вакарчук

Співачка Jerry Heil розповіла про артиста, який допоміг їй на старті кар'єри. Також зірка анонсувала з ним дует.

Jerry Heil сьогодні знають як відому артистку, представницю України на Євробаченні та виконавицю своїх хітів. Та до цього успіху артистка подолала немалий шлях.

До слова Наші дні, – Святослав Вакарчук опинився в епіцентрі вибуху під час виступу на фронті

Співачка пригадала, як один зі знаменитих українських виконавців дав їй поштовх у кар'єрі. Це лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

Зараз мене вже знають як артистку та виконавицю власних пісень, проте ті з вас, хто зі мною з самого початку, пам'ятають кучеряву Jerry Heil у светрі й той щасливий день, коли 8 років тому саме Святослав вперше дав сильний підйом моїй кар'єрі, тоді ще як кавер-виконавиці, яка тоді виконала "Я так хочу до тебе",

– розповіла Jerry Heil.

Співачка поділилась, що Вакарчук опублікував кавер-версію Яни у своїх соцмережах. Так тисячі людей вперше почули про артистку. Jerry Heil поділилась спільним фото зі Святославом та анонсувала спільний трек.



Jerry Heil і Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму Jerry Heil

Раніше "Океан Ельзи" анонсував проєкт "Той день" (ОЕ30 edition). Це будуть дуети з українськими виконавцями та переспіви хітів гурту. Відомо, що Святослав Вакарчук випустить треки не лише з Jerry Heil, але й з KOLA, SHUMEI.