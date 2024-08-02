Неочікуваний дует року: Jerry Heil і Дантес презентували спільний трек

Українські виконавці Jerry Heil та Володимир Дантес презентували спільний трек "Губи у губах", який вже встиг підкорити серця слухачів. Крім того, артисти виставили відеороботу до нової композиції.

Як зазначають слухачі, пісня та кліп до неї викликають теплі спогади про безтурботну юність та перше кохання. Після релізу артисти детальніше розповіли про колаборацію

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Так, за словами Jerry Heil, ідея дуету з Дантесом виникла після багаторічної співпраці та дружби.

Ми добре спілкуємося з Вовою ще з тих часів, коли я писала для нього пісні. Для мене це тоді стало великою опорою, і я дуже вдячна йому за те, що він розгледів у мені потенціал. Тоді я, можливо, навіть не дозволила б собі запропонувати Вові спільну роботу, та й не було матеріалу, який би нас музично об'єднав. А для мене музика – це передусім. Однак Вова час від часу надсилав мені свої нові демо, і я йому теж. Так поновилося наше спілкування останнім часом, і це вилилося у колаборацію,

– поділилася співачка.

Володимир Дантес зазначив, що трек є відображенням його особистих переживань: "Моя творчість – це сам я, моя музика – це відображення історій, що пережив я".

Пісня "Губи у губах" розповідає про ностальгію за втраченим минулим, про літні табори, перші поцілунки та відчуття безмежної свободи. Jerry Heil підкреслила, що хотіла нагадати про часи, "коли найстрашнішим було занадто пізно прийти додому".

Jerry Heil & Volodymyr Dantes – "Губи в губах": дивіться відео онлайн

Реакція слухачів на новий трек виявилася надзвичайно позитивною. Фанати відзначають, що пісня викликає "сльози на очах від ностальгії" та "телепортує у 2008 рік". Багато хто вже називає "Губи у губах" новим хітом 2024 року.