З початку повномасштабної війни Іванна Онуфрійчук займається своїм благодійним фондом. Тому їй доводиться поєднувати роботу СЕО фонду та роль дружини. В інтерв'ю 24 Каналу ведуча зізналась, що буває по-різному.

До слова Виступ Віри Брежнєвої на новорічному концерті вирізали з ефіру "1+1"

"Якщо ми з командою готуємося до якогось заходу або запуску програми, то я з головою там. У такі періоди ми з коханим бачимося переважно ввечері. Та навіть тоді у нас є свої традиції – спільна вечеря або ж прогулянка на свіжому повітрі. Якщо ж на роботі у мене все стабільно і є більше вільного часу, я стараюся радувати його частіше", – зізналась Іванна Онуфрійчук.

Як війна вплинула на стосунки Іванни Онуфрійчук та її чоловіка

Водночас для Іванни та її чоловіка Алмаза сім'я – на першому місці. Хоч війна однозначно вплинула на їхні стосунки, однак з позитивного боку.

Я б сказала, що наші стосунки стали більш сімейними, теплішими і міцнішими. Ми обоє відчуваємо себе чоловіком і дружиною, справжньою сім'єю, що дуже важливо,

– зізналась телеведуча.



Іванна з чоловіком / Фото пресслужби

Іванна зауважила, що раніше вона жила на дві країни, а тому пара сумувала одне за одним і не могла набутись разом, стосунки були романтичні і пристрасні. Зараз у Швейцарії у них сімейне життя та побут, де не так багато романтики.

"Щодо повномасштабної війни, то вона однозначно вплинула на нас. Вона показала мені, наскільки чуйного і сильного чоловіка я обрала для себе. На початку вторгнення, коли я була у повному розпачі та сльозах, не могла ні їсти, ні спати, коханий турбувався не лише про мене, а й про моїх рідних та близьких".

Він розділяв мій біль, був поряд, переймався за мій нервовий стан і намагався відволікти від постійного перечитування новин… Його підтримка допомогла мені взяти себе в руки і почати діяти, а не піддаватися розпачу,

– додала Іванна Онуфрійчук.

Які традиції у подружжя

Іванна Онуфрійчук поділилася, що сімейне життя розвинуло у подружжі перші традиції. Це спільні вечері, перегляд фільмів чи серіалів, прогулянки та довгі розмови на різні теми.

Тепер наша любов більше проявляється у таких моментах і це ніби нова сторінка у наших стосунках. Я без сумнівів можу сказати, що мій чоловік – це одна з найбільших опор для мене зараз, разом з мамою та моїми дівчатами. Він підтримує мене завжди й в усьому, а у добрих справах тим паче,

– підсумувала ведуча.



Іванна з чоловіком / Фото пресслужби

Що відомо про шлюб Онуфрійчук