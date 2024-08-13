Давав приводи, – відомий співак приголомшив зізнанням, чому дружина ревнувала його

Співак Ivan NAVI приховував свою кохану кілька років. Тепер він розповів, чому не ділився особистим та чи були конфлікти й ревнощі у їхніх стосунках.

Ivan NAVI розповів публіці про свою дружину Романію лише нещодавно. Рішення приховувати стосунки пара ухвалила тому, що, на їхню думку, в шоубізі особисте має залишатися особистим.

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Вже коли Ivan NAVI не має секретів від прихильників, він зізнався, що у стосунках з коханою траплялися конфлікти й ревнощі. Адже у прихильниць складалося враження, що він холостяк.

На початку ревнощі були, і не маленькі. Можливо, через те, що я міг давати якісь приводи. Десь собі дозволяв полайкати чи написати щось дівчатам. Звісно, це було невинно. Але коханій було неприємно. Потім зрозумів, що наші проблеми через мою поведінку. Причина в мені. Якщо ти не даєш причин для ревнощів, то їх і не буде,

– поділився співак.

Ivan NAVI також розповів, що його весілля з Романією було скромним і маленьким. На свято запросили лише найрідніших – 20 гостей.

"Я не хотів робити нічого помпезного, а дружина мене в цьому підтримала", – зауважив NAVI.

Нагадаємо, Ivan NAVI та його дружина зустрічалися три роки, після чого зіграли весілля. У серпні 2023 року в подружжя народився первісток Дарій. Лише восени минулого року артист показав свою кохану.