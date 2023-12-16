Грабіжники націлилися на автобус, де їхала техніка артистки. На щастя, команда знаменитості вчасно помітила це.

Цікаво Даша Квіткова вперше відповіла на чутки про стосунки з героєм "Холостяка" Михайлом Заливакою

Команду Ірини Федишин хотіли обікрасти

На заправці в машині, де їхала технічна команда виконавиці і знаходилося все цінне обладнання, зловмисники пробили одне з коліс. На щастя, пробите колесо помітили й все вдалося полагодити. Тож співачка змогла успішно добратися та виступити на концерті.

Моїй технічній команді спеціально прорізали колесо на заправці...На щастя, хлопці вчасно зорієнтувалися й обікрасти не вдалося,

– поділилася знаменитість.

Ірину Федишин ледь не обікрали по дорозі в Польщу / Дивіться відео онлайн

Ірини Федишин ледь не потрапила в ДТП

Неприємні ситуації під час гастролей часто відбуваються зі співачкою. Так, наприкінці серпня Ірина Федишин ледь не потрапила в ДТП, повертаючись ввечері в Україну. З'ясувалося, що під час сильної грози на проїжджу частину несподівано впало дерево, загородивши дорогу. Через зливу та малоосвітлену дорогу водій автівки, в якій їхала співачка, переїхав це дерево. На щастя, йому вдалося впоратись з керуванням. Втім, як зазначила виконавиця, якби швидкість машини була трохи більшою, вони могли вилетіти в кювет.