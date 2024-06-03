Важко стримати сльози: співачка KRUTЬ виконала останню пісню для полеглої подруги Ірини Цибух
Джерело:Андрій Садовий
У Львові сьогодні, 3 червня, проходить церемонія прощання з Іриною Цибух, яка загинула, виконуючи обов'язки парамедикині "Госпітальєрів". Подруга захисниці, відома українська виконавиця KRUTЬ, присвятила їй пісню на останню путь.
Зауважимо, напередодні, 2 червня, відбулося прощання із парамедикинею у Києві. Трагічно, що дівчина не дожила кількох днів до свого 26-го дня народження, який мав відбутися 1 червня.
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Під час прощання з госпітальєркою у Гарнізонному храмі Марина Круть на бандурі виконала свою композицію "Воля".
Замість звуків міських сирен, заспівай мені гарних пісень. Ми прокинемось всі в один день від весняних і добрих вістей,
– йдеться в треці.
Перед загибеллю захисниця залишила розпорядження щодо організації власних похоронів. Зокрема, вона висловила бажання бути похованою на історичному Личаківському кладовищі у Львові.
Як з Іриною Цибух попрощалися в Києві
- Згідно з побажаннями госпітальєрки, прощальна панахида у столиці відбулася у стінах Михайлівського собору, а сотні людей зібралося на майдані Незалежності у вишиванках та військовому камуфляжі.
- Містяни проводжали парамедикиню в останню путь під звуки гімну ОУН, творів Скорика, Івасюка та Петриненка.
Що відомо про Ірину Цибух
- Львів'янка до повномасштабної війни працювала журналісткою та менеджеркою на Суспільному. Вона займалась роботою з регіональними філіями, підготовкою міжрегіональних ефірів, реалізацією грантових проєктів і зйомками документальних фільмів. Крім основної діяльності, Цибух була медіатренеркою та долучалась до освітніх ініціатив.
- 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення Росії застало її у відрядженні в Краматорську, де вона з командою презентувала стрічки про дітей з віддалених сіл Донеччини та Луганщини. Початок війни змусив жінку приєднатися до лав ЗСУ.
- 16 листопада 2023 року, у День працівників радіо, телебачення та зв'язку, Володимир Зеленський нагородив Ірину орденом "За заслуги". А у березні 2024 року Цибух здобула престижну премію "УП 100. Сила жінок".
- Проте 29 травня на Харківському напрямку парамедикиня загинула під час ротації, не доживши кількох днів до свого 26-річчя.