Важко стримати сльози: співачка KRUTЬ виконала останню пісню для полеглої подруги Ірини Цибух

У Львові сьогодні, 3 червня, проходить церемонія прощання з Іриною Цибух, яка загинула, виконуючи обов'язки парамедикині "Госпітальєрів". Подруга захисниці, відома українська виконавиця KRUTЬ, присвятила їй пісню на останню путь.

Зауважимо, напередодні, 2 червня, відбулося прощання із парамедикинею у Києві. Трагічно, що дівчина не дожила кількох днів до свого 26-го дня народження, який мав відбутися 1 червня.

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Під час прощання з госпітальєркою у Гарнізонному храмі Марина Круть на бандурі виконала свою композицію "Воля".

Замість звуків міських сирен, заспівай мені гарних пісень. Ми прокинемось всі в один день від весняних і добрих вістей,

– йдеться в треці.

Перед загибеллю захисниця залишила розпорядження щодо організації власних похоронів. Зокрема, вона висловила бажання бути похованою на історичному Личаківському кладовищі у Львові.

Як з Іриною Цибух попрощалися в Києві

Згідно з побажаннями госпітальєрки, прощальна панахида у столиці відбулася у стінах Михайлівського собору, а сотні людей зібралося на майдані Незалежності у вишиванках та військовому камуфляжі.

Містяни проводжали парамедикиню в останню путь під звуки гімну ОУН, творів Скорика, Івасюка та Петриненка.

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