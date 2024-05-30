Сумно помирати, – відома співачка показала прощальне повідомлення подруги, яка загинула на війні

29 травня на війні загинула парамедикиня з "Госпітальєрів" Ірина Цибух, якій 1 червня мало виповнитися 26 років. На смерть "Чеки" відреагувала її близька подруга, українська співачка Марина Круть.

Вона опублікувала щемливий допис про госпітальєрку. Крім того, виконавиця поділилася архівними світлинами з Іриною та показала її прощальне повідомлення.

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KRUTЬ виставила допис в інстаграмі, де є відео, як вони разом з Цибух заспівали вірш Лесі Українки Contra spem spero. Також артистка поділилася спільними кадрами з Іриною.

Країна зазнала невимовної втрати, найкращий цвіт нації був у твоєму єстві. Я не знала таких людей, як ти. Усі рефлексії залишу на потім. Ми зробимо так, щоб про твої звитяги й чесноти знав увесь світ. Ти лишила по собі сотні врятованих життів, величезний проєкт пам'яті. Ти геройка для родини та нас усіх,

– наголосила Марина.

Окрім цього, вона поширила інстаграм-сторіс, в яких описала свої емоції від втрати близької людини. Бандуристка закликала всіх зателефонувати людям, яких любите, а сама наголосила, що разом з Іриною не стало великої частини її.

Ти залишила слід у моєму серці. Слід на моєму тілі у вигляді тату. Напиши мені й скажи, що ти це все підстроїла. Це не може бути правдою,

– зазначила співачка.

Вона також показала прощання, яке Ірина написала їй напередодні смерті. Тоді госпітальєрка зізналася, що їй "тепер сумно помирати".

Як Марина Круть відреагувала на смерть подруги на фронті / Скриншоти з інстаграм-сторіс

KRUTЬ повідомила, що прощання з "Чекою" відбудеться у Києві та Львові. Вона закликала всіх прийти у вишиванках й без штучних квітів, бо так хотіла госпітальєрка. Водночас про дату та місце прощання повідомлять згодом.

Що відомо про Ірину Цибух

Вона – уродженка Львова, яка до повномасштабного російського вторгнення працювала журналісткою та менеджеркою на Суспільному мовнику. Її обов'язки включали роботу з регіональними філіями, підготовку міжрегіональних ефірів, реалізацію грантових проєктів і зйомки документальних фільмів.

Окрім основної діяльності, Цибух також виступала медіатренеркою та була залученою до освітніх ініціатив.

24 лютого 2022 року заскочило її у відрядженні в Краматорську, де вона з командою презентувала стрічки про дітей з віддалених сіл Донеччини та Луганщини.

Однак початок повномасштабної війни змусив жінку долучитися до лав ЗСУ – вона стала доброволицею-парамедиком.

Невтомна праця Цибух на передовій була оцінена державою. 16 листопада 2023 року, в День працівників радіо, телебачення та зв'язку, Володимир Зеленський нагородив її орденом "За заслуги". А у березні 2024-го Ірина Цибух здобула престижну премію УП 100. Сила жінок.

Редакціявисловлює співчуття всім рідним та близьким Ірини Цибух.