Мріємо про дівчинку, – Ірина Федишин чесно відповіла, чи є вагітною

У кліпі до пісні "Секрет" Ірина Федишин показала округлий живіт, натякнувши на вагітність. Артистка вперше висловилася про чутки щодо майбутнього материнства.

Співачка тривалий час мовчала з приводу пліток. Однак, тепер вирішила відверто розповісти про свої наміри.

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За словами Ірини, її вагітність була несправжньою. Федишин хотіла досягти бажаного ефекту для релізу нового кліпу, що в неї і вийшло. Виконавиця була впевнена, що всі прихильники зрозуміли, що округлий живіт був показаний лише для відеоролика, втім деякі шанувальники подумали зовсім про інше.

Навіть моя мама, яка все-все про мене знає, подивилася відеокомпозицію, та й каже: "Я не зрозуміла, що це таке?". Ми батькам не розповідали, про що буде кліп, лише з режисером це обговорювали,

– заявила Ірина.

Однак, артистка зазначила, що з чоловіком вже думає про появу третьої дитини в родині. Федишин вкотре запевнила, що наразі не є вагітною.

Мріємо з чоловіком про дівчинку. Навіть мій кліп – це свого роду посилання на те, щоб наша мрія здійснилася,

– зізналася співачка.

Нагадаємо, що Ірина Федишин вже 17 років перебуває у шлюбі зі своїм продюсером Віталієм Човником. З коханим артистка виховує двох синів – Юрія та Олега.