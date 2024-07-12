Письменниця, журналістка та співачка: де зараз Ірена Карпа, яку сміло можна назвати акулою пера

Ірена завжди мала відверту проукраїнську позицію, яку активно відстоювала у медійному середовищі. Письменниця втілила в собі ролі сильної жінки, яка здатна підкорити світ.

Ірена народилась 1980 року у Черкасах. У дитинстві навчалась у художній школі та була учасницею духового ансамблю. З 11 років вперто перейшла з російської на українську мову спілкування, попри те, що отримувала цькування зі сторони однолітків. Детальніше про життя, визнання та громадянську позицію Карпи – читайте в матеріалі Show 24.

Може зацікавити Сама виховує сина та зрідка появляється на публіці: куди зникла фольк-виконавиця Катя Chilly

Музика, кіно та література

У 1998 році дівчина вступила до Київського національного лінгвістичного університету на спеціальність "французька філологія", а згодом здобула й ступінь магістра іноземної філології за спеціальністю "англійська та французька мови".

У 16 років Ірена записала першу пісню "Я чекатиму", а під час навчання у виші займалась вокалом. Згодом дівчина приєдналась до гурту під назвою "Фактично самих" і стала водночас солісткою та басисткою. Командна робота вийшла доволі згладжена і гурт почав випускати та записувати нові альбоми.

У 2007 році команда змінила назву гурту на Qarpa. Цікаво, що до альбому "IN ЖИР" одну з пісень написав Андрій Кузьменко "Скрябін".

Qarpa – Клей: дивіться відео онлайн

У 2012 році співачка виступила з гуртом на розігріві концерту Мерліна Менсона у Києві. Ірена тоді вразила всіх образом, адже вийшла на сцену в сукні із сала.

Ірена Карпа / Фото з Вікіпедії

У 2000-х роках Карпа почала друкуватись у різних виданнях: "Четвер" і "Молоко". Тоді ж вийшла і її перша книга "Знес Паленого". За час письменництва, Ірена видала, а потім перевидала десятки книжок, які навіть перекладались іноземними мовами.

У 2013 році письменниця започаткувала проєкт "Історії моїх жінок", щоб жінки змогли поділитись чимось потаємним з іншими. Згодом Карпа випустила ще декілька збірок і взяла творчу паузу. А у 2019 році представила роман "Добрі новини з Аральського моря", і видавництво "Книголав" назвав роман найпопулярнішою книгою фестивалю.

Цього року Ірена презентувала збірку "Я не знаю як про це писати", де розповіла про рефлексії на пережите після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Паралельно із музичною та письменницькою діяльністю Карпа поєднала і роботу на телебаченні. Вона була ведучою програм, які доволі сильно відрізнялись між собою за жанровою палітрою: SexCetera, "Перша експедиція", MTV News, "Шустер live" та "Наші в Раші".

Ірена також зарекомендувала себе як акторка і режисерка. До прикладу, у 2022 році в кінотеатрах вийшла комедія "Сусідка" за сценарієм письменниці. Крім того, Карпа навіть знялась у декількох еротичних фотосесіях.

Особисте життя

У 2008 році співачка вийшла заміж за журналіста та письменника Антона Фрідлянда. Але за рік часу цей союз розпався, а Ірена вийшла заміж удруге за американського фінансиста Нормана Пол Генсона. У 2010 році в пари народилась донька Корена, а за рік – донечка Кайя.

За декілька років Карпа повідомила, що розійшлась із чоловіком. У 2018 році стало відомо, що Ірена вийшла заміж за француза, Луї Требюше.

Сімейство сьогодні проживає у Франції.

Громадянська позиція

Напередодні президентських виборів 2004 року Карпа висловила протест Януковичу, але підтримала Ющенка. Згодом брала участь у пікетах щодо питань демократії, української мови та євроінтеграції України.

Була активною учасницею Євромайдану: виголошувала промови, збирала гроші на Майдан, підтримувала місцеві мітинги в різних регіонах України. Потім виступала та допомагала в зоні АТО. А у 2015 році стала першою секретаркою з питань культури посольства України у Франції.

Цікавий факт, що у 2018 році Ірені навіть вдалось вручити книгу Олега Сенцова чинному президенту Франції – Еммануелю Макрону. Під час повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну, проводить благодійні заходи та на увесь світ розповідає про російсько-українську війну.

Вона навіть ділилась, що її чоловік кожен раз плаче, коли чує новини з України.

Де зараз Ірена Карпа

Попри те, що письменниця живе у Франції, вона продовжує працювати у звичному для себе руслі, подорожує та гастролює різними країнами, часто приїжджає до України, щоб представити новинки своєї творчості чи просто підтримати людей і військових.

Активно веде соцмережі, де ділиться роздумами на гострі соціальні теми. Навіть є авторкою двох курсів: "My Story" та "Терапевтичне письмо з Карпою".

Сміло можна сказати, що творчість і позиція Карпи знаходять багатьох однодумців. Ірена продовжує вносити чимало креативу та новизни в українську культуру.