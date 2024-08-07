Ревнують, – Інна Мірошниченко розповіла, як їхні діти реагують на всиновлених брата і сестру

Нещодавно телеведучий Тімур Мірошниченко разом з дружиною вдочерили дівчинку Ангеліну. Днями дружина шоумена розповіла, як проходить адаптація дівчинки в родині.

Зокрема, Інна відверто поділилася інформацією про ревнощі між дітьми, яких у них тепер четверо. До того ж вона розсекретила методи, якими подружжя долає ці виклики.

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Так, за словами дружини Тімура Мірошниченка, ревнощі серед їхніх дітей – це звичне явище, з яким вони активно борються у своїй родині. Подружжя прагне створити таке середовище, де кожна дитина отримує однакову увагу.

Всі діти ревнують маму/тата до інших дітей. Немає різниці, це Мія чи Марко до Марселя, чи Ангеліни. Ангеліна ревнує до Марселя. Мія до Марка і так далі. Це абсолютно нормально. Ми намагаємося кожній дитині дати індивідуальну увагу та відчуття абсолютної любові. Щоб ці ревнощі залишалися здоровими,

– поділилася Інна Мірошниченко.



Інна Мірошниченко розповіла про ревнощі між дітьми / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, в червні подружжя Тімур та Інна Мірошниченки вчетверте стали батьками, усиновивши 8-річну Ангеліну. Процес усиновлення другої дитини ініціювала та завершила Інна Мірошниченко. Вона тимчасово матиме статус "матері-одиначки" до моменту внутрішньосімейного усиновлення Ангеліни Тімуром. Нещодавно сім'я вперше в повному складі відправилася на відпочинок.