"Мама" Вєрки Сердючки зворушила шанувальників світлинами з вагітною донькою: чуттєві фото

"Мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь вже скоро стане бабусею. Вона замилувала шанувальників світлинами з родинної фотосесії, на якій можна побачити і вагітну доньку акторки.

Про щасливу подію Яна, донька Інни Білоконь, розповіла підписникам лише декілька місяців тому. Однак, подробиць про вагітність дівчина вирішила не розкривати.

До слова Віталій Козловський зворушив чуттєвими фото з дружиною та новонародженим сином

Інна Білоконь замилувала шанувальників

У своєму блозі дівчина опублікувала ніжні сімейні фото з мамою. На світлинах Яна з Інною одягнені в білі сорочки та джинси. Жінки ніби доповнюють своїми образами одна одну. Також на фото Інна цілує доньку та чуттєво обіймає її вагітний животик.

Найтепліше відео на згадку, бо розумієш, як швидко плине час. Мама,

– підписала світлини Яна.



Інна Білоконь разом з донькою Яною / Фото з інстаграму Макогон



"Мама" Вєрки стане бабусею / Фото з інстаграму доньки Інни



Інна Білоконь замилувала шанувальників / Фото з інстаграму Яни Макогон

Водночас користувачі просто в захваті від краси жінок. До того ж шанувальники бажають їм щастя.

"Найкращі, щастя вам!";

"Таааак ніжно";

"Які ви класнючі!! Самі чарівні, самі милі, самі теплі і ніжні миті";

"Мурашки, дуже ніжно!";

"Дивлюсь і Очі радіють - Дівчатка, Ви класні".

Нещодавно Віталій Козловський вперше став батьком

Військовий 25 лютого 2024 року став батьком сина. Крім того, він розсекретив ім'я малюка. Його назвали Оскаром.

Співак зізнався, що вони з коханою вже достатньо давно працювали над тим, щоб стати батьками, ще до повномасштабної війни. Проте радісну звістку Віталій дізнався, коли був на полігоні.

Військовий також додав, що був присутній на пологах. Спершу він не дуже цього хотів, проте згодом зрозумів, що то було правильне рішення.



Віталій Козловський став батьком / Скриншот з відео