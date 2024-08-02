Світла пам'ять, – Ілона Гвоздьова зі щемом повідомила про горе в родині

Відома українська танцівниця та хореографка Ілона Гвоздьова поділилася з шанувальниками сумною звісткою. Родину спіткало непоправне горе.

Як виявилося, пішов з життя дідусь її чоловіка Івана Хом'ячука. Ілона вшанувала пам'ять покійного у своєму інстаграмі.

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Танцівниця поділилася фото, на яких дідусь зображений разом зі своєю дружиною. Ці світлини нагадали про недавню родинну фотосесію, де брали участь усі члени сім'ї, включаючи бабусю і дідуся Івана. Зараз ці кадри набули особливого, ностальгічного значення для родини.

Тепер ви разом на небесах. Світла пам'ять і нехай земля вам буде пухом,

– зазначила танцівниця.

Зауважимо, про смерть бабусі чоловіка Ілона повідомила в березні 2023 року. Тоді вона написала: "Світла Вам пам'ять. Своїх рідних бабусь я втратила вже дуже давно, та вийшовши заміж за свого чоловіка знов знайшла близьку людину! Це була неймовірна жінка, завжди щира посмішка, скільки добра і любові було в її очах, які в неї були золоті руки й найдобріше серце люблячої матері, бабусі й жінки".

Шанувальники Ілони Гвоздьової та її родини висловлюють свої співчуття та підтримку в цей нелегкий час.