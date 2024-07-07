Хочеться вилізти на стелю від болю, – Ілона Гвоздьова захворіла на вітрянку

Танцівниця Ілона Гвоздьова поскаржилась на проблеми зі здоров'ям. Через хворобу їй довелось ізолюватися.

Ілона Гвоздьова не хворіла на вітрянку у дитинстві. Тому захворювання раптово заскочило її вже в дорослому віці.

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Я захворіла на вітрянку. І скажу вам, у віці 35 ця хвороба переноситься дуже непросто, а часом хочеться вилізти на стелю від болю, свербежу та вимушеної ізоляції,

– зізналась танцівниця.

Хореографиня додала, що останні три місяці в її житті були дуже непростими: хвороба дітей, аварія, зриви по роботі і різні труднощі. Тому вона вважає, що захворіла не випадково. Ілона Гвоздьова припускає, що так тіло дає їй сигнал зупинитися, переосмислити свої цінності та рухатися далі.



Ілона Гвоздьова / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової

Раніше про проблеми зі здоров'ям зізнавалась Анастасія Цимбалару. Акторка місяць тому раптово втратила слух. Лікарі діагностували їй гайморит.