Мільярдер Ілон Маск став батьком удванадцяте, – ЗМІ

Мільярдер та винахідник Ілон Маск може приховувати свою дванадцяту дитину. За чутками, він вкотре став батьком на початку цього року.

Мільярдер Ілон Маск вирішив приховувати те, що він став батьком дванадцятий раз. Однак інформація однаково проникла у пресу.

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В Ілона Маска народилась дванадцята дитина на початку цього року. Її матір'ю є топменеджерка компанії Neuralink Шівон Зіліс.

Він є батьком щонайменше 12 дітей. За останні п'ять років народилося шість з них. Троє від канадської співачки Grimes та троє від Шівон Зіліс,

– пишуть у ЗМІ.

Про народження ще одного нащадка повідомив інсайдер, що близький до родини Ілона. Він захотів бути анонімним, адже сам мільярдер та мати дитини не хочуть коментувати появу на світ малюка. Стать дитини та її ім'я наразі невідоме.

Особисте життя Ілона Маска