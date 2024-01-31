Російський телеведучий Андрій Козлов разом з Ігорем Кондратюком грав у телеклубі знавців "Що? Де? Коли?". Та він був не тільки товаришем продюсера, але і його кумом.

До слова Ігор Кондратюк шокував заявою про звільнення Козловського зі ЗСУ

Ігор Кондратюк про кума з Росії

Так, він хрестив нашого середнього сина, але зараз жодних контактів із ним у нас немає. І я так відчуваю, що ми обидва розуміємо, чому так сталося,

– відповів продюсер на запитання про те, чи спілкується з колишнім другом.

Ігор Кондатюк зізнався, що не знає, на яку тему спілкуватися з Андрієм Козловим. Адже клуб "Що? Де? Коли?" заявив про те, що він поза політикою. Водночас знавці полетіли на військову базу до Сирії, щоб провести гру для російських військових.

"Мабуть, вважають це геройством, а в українському розумінні вони придурки. Тим часом багато знавців відмовилися брати участь у програмі. Після 2014 року, після повномасштабного вторгнення – теж. Ілля Новиков, наприклад. Почалися гоніння на Ровшана Аскерова, який відкрито виступає проти війни, через що був вимушений виїхати з країни".



Знавці "Що? Де? Коли?" / Фото з соцмереж

Ігор Кондратюк додав, що російські елітарні та культурні прошарки замість того, щоб провокувати свою країну до змін, не роблять нічого. Цим вони лише сприяють диктатурі.

"Зараз російський нацизм процвітає махровим цвітінням. Його обслуговує російська так звана еліта, в тому числі зі сфери культури. Багато людей виїхали, бо не змогли з цим жити. Чимала частина зайняла активну антивоєнну позицію, інші – переїхали, щоб себе убезпечити. Але вони всі не роблять головного: не трясуть Росію зсередини. Так, мені можуть відповісти, що там великий репресивний апарат, але це відмовки. А якщо не трясти Росію, зусиль всього світу може бути недостатньо, щоб зупинити навалу".

Нагадаємо, Ігор Кондратюк з 1985 року був постійним членом клубу інтелектуальної гри. Він входив до складу команди Андрія Козлова, який був президентом Міжнародної асоціації "Що? Де? Коли?". У 2008 році Ігор Кондратюк разом з командою завоював приз "Кришталева сова". З 2014 року продюсер припинив спілкування з російськими колегами.