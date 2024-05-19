СНІД (синдром набутого імунодефіциту) – це найважча стадія ВІЛ-інфекції, коли імунна система настільки ослаблена, що організм не може боротися з інфекціями. Вже багато людей, в тому числі й зірок стикалися із цим, померли або ж живуть зі своїм ВІЛ-позитивним статусом чи створюють фонди та надають кошти для дослідження та винайдення способу лікування цієї хвороби. Детальніше читайте у матеріалі Show 24.

Зверніть увагу Разом крізь вогонь і воду: найпопулярніші сім'ї українського шоубізу

Хто з зірок помер від СНІДу

Рок Гадсон

Американський актор кіно і телебачення. Втілював образ американського чоловіка 1950-х років та відомий передусім завдяки ролі у мелодрамі "Чарівна одержимість" і в серії фільмів, де його партнеркою виступала Доріс Дей. На початку 80-х років XX століття, коли було виявлено ​​нову хворобу, яку назвали СНІДом, з'ясувалося, що на неї хворий і Рок.

Помер у 1985 році, ставши однією з перших знаменитостей, які померли від СНІДу. У висновку про смерть безпосередньою причиною було зазначено "припинення серцевої та легеневої діяльності", а як першопричини були названі "запалення лімфосистеми та СНІД".



Рок Гадсон / Фото з Вікіпедії

Фредді Мерк'юрі

Співак із Великої Британії, автор пісень і музичний продюсер, відомий передусім як вокаліст та клавішник рок-гурту Queen. Ще з жовтня 1986 року у пресі ходили чутки про його позитивний ВІЛ-статус, та офіційно співак повідомив про нього лише у 1991 році. Увечері 24 листопада 1991 року, всього через 24 години після оприлюднення заяви, Мерк'юрі помер у віці 45 років у своєму будинку в Кенсінґтоні.



Фредді Мерк'юрі / Фото Getty Images

Ентоні Перкінс

Американський актор та режисер. Вважався одним із найбільш перспективних знаменитостей середини XX століття. Його найвідоміша роль – маніяка Нормана Бейтса в трилері "Психо".

Ентоні Перкінс помер у віці 60 років від пневмонії, яка з'явилася внаслідок СНІДу, всього лише через 2 роки від офіційного діагностування недуги.



Ентоні Перкінс / Фото з Вікіпедії

Liberace

Американський музикант і шоумен. Протягом свого життя та музичної кар'єри Liberace отримав звання Музикант року, Найкраще вдягнутий конферансьє, Конферансьє року, дві нагороди Еммі, шість Золотих альбомів, а також дві зірки на Алеї Слави Голлівуду. Також значився у Книзі світових рекордів Гіннесса як найбільш оплачуваний музикант та піаніст.

На початку 80-х років XX століття стан здоров'я зірки почав погіршуватись. У 1987 році, у віці 67 років, помер від серцевої недостатності, гострої енцефалопатії й апластичної анемії, що виникли на тлі СНІДу.



Liberace / Фото з Вікіпедії

Кіт Гарінґ

Американський художник, скульптор та громадський діяч, чиї роботи були своєрідною відповіддю вуличній культурі Нью-Йорку 80-х років XX ст. Вперше привернув публічну увагу своїми малюнками крейдою в метрополітені Нью-Йорка. Це були його перші визнані твори. Гарінґ був гомосексуалом та використовував свою роботу задля пропаганди безпечного сексу.

У 1988 році у нього діагностували ВІЛ. Помер у 1990 році від ускладнень. За рік до смерті, вклавши велику суму, він створив фонд свого імені, який працює і до сьогодні. Завданням фонду є допомога хворим на СНІД та різним дитячим організаціям.



Кіт Гарінґ / Фото з Вікіпедії

Це лише декілька прикладів із невичерпного списку осіб, які померли через СНІД. Важливо пам'ятати, що завдяки сучасним методам лікування люди з ВІЛ/СНІДом можуть жити довгим та здоровим життям. Багато відомих особистостей оголосили про свій діагноз та живуть із ним.

Зірки, які живуть та борються з хворобою

Чарлі Шин

Американський актор. Досить суперечлива фігура, яка протягом своєї кар'єри стикалася з багатьма проблемами, та незважаючи на це, він залишається одним із найуспішніших і найпопулярніших акторів свого покоління. Найбільш відомий роллю Чарлі Харпера в комедійному серіалі "Два з половиною чоловіки".

Чарлі оголосив про свій ВІЛ-позитивний статус у 2015 році. Його зізнання збільшило цікавість аудиторії до теми ВІЛ/СНІД, що значно підвищило рівень обізнаності населення стосовно цієї недуги.



Чарлі Шин / Фото з Вікіпедії

Енді Белл

Британський музикант, колишній басист гурту Oasis та вокаліст чинного дуету Erasur. У 2004 Бел вперше розповів про свій ВІЛ-позитивний статус, хоча діагностували його ще на 6 років раніше. Сьогодні зірка робить численні пожертви на освіту та дослідження галузі ВІЛ-інфекції.



Енді Белл / Фото з Вікіпедії

Ірвін "Меджик" Джонсон

Американський професійний баскетболіст, олімпійський чемпіон. 1996 року Джонсон потрапив до списку 50 найвидатніших гравців в історії НБА. Оголосив про свій ВІЛ-позитивний статус у 1991 році. Медичне обстеження перед початком сезону у 1991 році показало, що Джонсон інфікований ВІЛ.

Цього ж року на спеціальній пресконференції оголосив про те, що залишає професійний спорт, і що своє подальше життя він присвятить "боротьбі з цим смертельним захворюванням". Створив "Фонд Меджика Джонсона", метою якого була боротьба з вірусом. Пізніше фонд став займатися різними благодійними програмами. Незабаром, після того, як з'ясувалося, що він заражений, Джонсон став вживати спеціальні протиспідозні коктейлі – комбінації медичних препаратів, що запобігають прогресування ВІЛ-інфекції до термінальної стадії. У вересні 2002-го лікарі констатували, що у Джонсона відсутні будь-які симптоми СНІДу.



Ірвін "Меджик" Джонсон / Фото з Вікіпедії

Кончита Вурст

Австрійська співачка та драг-квін, справжнє ім'я якої – Томас Нойвірт. Переможниця 59-го пісенного конкурсу Євробачення. Томас завжди хотів співати на сцені перед публікою, тому йому прийшла ідея створення персонажа, абсолютно не схожого на нього в реальному житті. Борода є своєрідною провокацією, яка в поєднанні з жіночим одягом створює гендерну суміш, показуючи всім, що в кожній людині є чоловічий і жіночий початки.

Співачка оголосила про ВІЛ-позитивний статус у 2018 році на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

Біллі Портер

Американський актор, співак і драматург. Лауреат премій Тоні, Греммі і Еммі, а також дворазовий номінант на "Золотий глобус". В інтерв'ю The Hollywood Reporter розповів, що ВІЛ в нього виявили ще 2007 року, проте він понад десять років приховував інформацію від колег, побоюючись дискримінації в індустрії. Біллі приймає ліки, які дозволяють йому вести звичайне життя, і відвідує лікаря кожні три місяці.



Біллі Портер / Фото з Вікіпедії