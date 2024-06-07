Продовжують допомагати в тилу: хто із зірок служив на початку повномасштабної війни

Російське вторгнення об'єднало багатьох українців, які взяли до рук зброю. Осторонь не залишились й зірки українського шоубізнесу.

Знаменитості з перших днів прийняли рішення стати на захист Батьківщини. Кожен мав різний шлях у війську і переживав важкі події. Розповідаємо в матеріалі Show 24, хто із зірок служив на початку війни, а зараз допомагає в тилу.

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Тарас Тополя

Фронтмен гурту "Антитіла" був парамедиком у 130 батальйоні на Харківському напрямку. Але майже два роки тому його разом з іншими учасниками колективу вивели з зони бойових дій. Тому артисти вирішили продовжити боротьбу на культурному фронті, збираючи гроші на потреби армії.

Тарас розповідав, що їх вивели за наказом у резерв, і за тим же наказом можуть повернути на фронт. Чоловік зазначав, що мріє бути причетним до контрнаступу в Криму.

Олег "Фагот" Михайлюта

Вокаліст гурту "Танок на майдані Конго" із перших днів долучився до захисту України. Спершу чоловік був у батальйоні "Реванш", але на "нуль" його не відправляли, бо Олег був очільником батальйону по інших справах.

Згодом артист пішов волонтерити та збирати гроші концертами на потреби армії.

Фагот заявляв, якщо буде потреба повернутись до війська, то він це зробить і вже готується до такого розвитку подій.

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" доєднався до лав тероборони ЗСУ. Він захищав Київ від окупантів. Під час мінометного обстрілу Андрій отримав пошкодження обличчя. Коли рана загоїлась, він повернувся до служби та відправився на Схід.

Сьогодні чоловік поєднує дві сфери діяльності: виступає за кордоном, щоб зібрати гроші на автівки, дрони та інші важливі речі, й також поєднує службу на фронті. До слова, він пілот ударного дрона Punisher.

Макс Барських

На початку квітня 2022 року співак повідомив, що вступив до лав ЗСУ і вже проходить навчання. Його записали до батальйону під Києвом, але у резерв, бо у нього немає військового досвіду. Але водночас артиста призначили відповідальним за постачання.

Але зараз Барських продовжує гастролювати, писати пісні та збирати кошти на потреби військових.

Нікіта Добринін

Перші півтора місяця повномасштабної війни ведучий служив у ТрО. Після того, як столицю відбили від наступу окупантів, зміни розпустили й чоловік вирішив зайнятись волонтерською діяльністю.

Добринін також зазначав, що якщо йому вручать повістку, то він не робитиме якихось довідок про інвалідність, хоч і має певні вади здоров'я.

Олексій Суханов

За два місяці до російського вторгнення ведучий отримав паспорт України, а до цього часу вважався за громадянина Росії. Телеведучий прийняв рішення піти в територіальну оборону. Тоді повідомлялось, що чоловік написав заяву, підписав контракт і чекає на офіційний виклик.

Зараз Олексій продовжує свою професійну діяльність на телебаченні.